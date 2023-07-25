Глава Снигиревки заявил о накоплении ВСУ сил для штурма Днепра

По словам чиновника, активность ВСУ в населенном пункте говорит о накоплении войск противника.

«Те средства, которые перевозятся в направлении Снигиревки, те силы, которые там накапливаются, однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды», — подчеркнул Барбашов.

Как отметил глава администрации района, Снигиревка становится пунктом координации и сортировки сил ВСУ, там ведутся работы для организации штаба группировки, указывает телеканал «360». Барбашов подчеркнул, что все необходимые сведения уже переданы командованию армии России.

Между тем бойцы группировки «Центр» отразили десять попыток украинских войск атаковать утраченные ранее позиции на Краснолиманском направлении, пишет RT.

