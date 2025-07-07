Израиль нанес удары по Йемену

Израиль нанес серию авиаударов по Йемену, сообщает Telegram-канал Mash.

Йеменские хуситы ударили по Израилю гиперзвуковыми ракетами

Было выпущено около 60 боеприпасов. Удары пришлись по портам Аль-Ходейда, Рас-Исса, Салифу, электростанции Рас-аль-Хатиб и сухогрузу Galaxy Leader, захваченному ранее движением «Ансаруллах».

На контролируемых хуситами территориях объявлена эвакуация. Израиль назвал операцию «Чёрный флаг» и пообещал, что хуситы «заплатят высокую цену». Одновременно израильские самолеты появились в небе над Ливаном.

Ранее хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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