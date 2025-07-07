В небе над Крымом заметили странный объект
7 июля 202500:16
Жители нескольких городов заметили в небе над Крымом яркий след, сообщает Telegram-канал Mash.
6 июля около 22:00 очевидцы начали выкладывать кадры странного объекта. Он медленно поднимается от земли и растворяется в воздухе.
Что именно это было — пока неясно.
Ранее Минобороны Казахстана прокомментировало вспышки в небе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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