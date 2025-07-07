Аэропорт Санкт-Петербурга открыл прием самолетов на один час

Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге открыт на прием самолетов на один час, сообщают «Известия».

Минобороны: ПВО сбило 48 украинских беспилотников

Как заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, воздушная гавань была открыта с 21:30 до 22:30 мск.

Ранее в аэропорту было отменено 90 рейсов. Задержано на вылет 37 рейсов.

По данным Росавиации, сейчас временно не обслуживают рейсы аэропорты Иваново, Калуги, Пскова, Санкт-Петербурга и Тамбова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
ТЕГИ:АэропортСанкт-ПетербургПулково

Горячие новости

Все новости

партнеры