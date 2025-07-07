Аэропорт Санкт-Петербурга открыл прием самолетов на один час
7 июля 202500:01
Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге открыт на прием самолетов на один час, сообщают «Известия».
Как заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, воздушная гавань была открыта с 21:30 до 22:30 мск.
Ранее в аэропорту было отменено 90 рейсов. Задержано на вылет 37 рейсов.
По данным Росавиации, сейчас временно не обслуживают рейсы аэропорты Иваново, Калуги, Пскова, Санкт-Петербурга и Тамбова.
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