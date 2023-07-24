«Кровопролитные бои»: Рогов заявил, что ВСУ попытаются захватить ЗАЭС в конце июля
Ситуация для ВСУ с осени будет меняться в худшую сторону, отметил в эфире НСН Владимир Рогов. Он указал, что Киев хочет успеть воспользоваться всеми возможностями, которые еще остались.
Самые кровопролитные бои на Украине начнутся в конце июля и продлятся до середины августа, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут провести форсирование Днепра и захватить Запорожскую АЭС.
Накануне командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что ВСУ продолжат попытки контрнаступления до конца августа. По его словам, потом они сделают перерыв, а в зиму ВСУ не достигнут значимых результатов. При этом, по мнению Мордвичева, к весне «это все закончится». Владимир Рогов считает, что самые ожесточенные бои уже близко.
«Если говорить о кровопролитных боях, то крайне велика эскалация конфликта со стороны противника с конца июля до середины августа. Этот период наиболее благоприятен с точки зрения погодных условий: теплая и сухая часть года. Это может повлиять на принятие решений о форсировании Днепра и попытке захватить Запорожскую АЭС. Сейчас, из тех сил, которые подготовлены для наступления ВСУ, максимум использовано в пределах половины», - сказал Рогов.
Он отметил, что ситуация для ВСУ будет меняться в худшую сторону с осени. По словам Рогова, Киев хочет успеть воспользоваться всеми возможностями, которые еще остались.
«Начиная с осени ситуация может меняться, это прекрасно понимают и украинские стратеги. Меняться в контексте того, что ВПК России будет работать на еще большую мощность в плане переустройства и перезапуска производства вооружений. Подготовка значительной части наших ранее мобилизованных ребят, уходящих по ротации, тоже подойдет к концу. С осени вполне возможно будет усиление возможностей ВС РФ. Понятное дело, что противнику это известно. Коридор возможностей у них не такой большой, чтобы успеть попытаться воспользоваться тем, что у них сейчас есть», - указал собеседник НСН.
Кроме того, он выразил уверенность, что Запад будет продолжать поддержку Украины до президентских выборов в США в 2024 году.
«Конфликт может закончиться в любой момент, когда Запад прекратит поставки вооружений. До президентских выборов США точно ничего не изменится в контексте поддержки и действий со стороны Запада», - резюмировал Рогов.
Ранее, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело из-за медленных поставок вооружений со стороны стран Запада. По его словам, Киев не рассчитал нужное для подготовки контрнаступления время, сообщает «Радиоточка НСН».
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