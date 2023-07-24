«Кровопролитные бои»: Рогов заявил, что ВСУ попытаются захватить ЗАЭС в конце июля

Накануне командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что ВСУ продолжат попытки контрнаступления до конца августа. По его словам, потом они сделают перерыв, а в зиму ВСУ не достигнут значимых результатов. При этом, по мнению Мордвичева, к весне «это все закончится». Владимир Рогов считает, что самые ожесточенные бои уже близко.

«Если говорить о кровопролитных боях, то крайне велика эскалация конфликта со стороны противника с конца июля до середины августа. Этот период наиболее благоприятен с точки зрения погодных условий: теплая и сухая часть года. Это может повлиять на принятие решений о форсировании Днепра и попытке захватить Запорожскую АЭС. Сейчас, из тех сил, которые подготовлены для наступления ВСУ, максимум использовано в пределах половины», - сказал Рогов.

Он отметил, что ситуация для ВСУ будет меняться в худшую сторону с осени. По словам Рогова, Киев хочет успеть воспользоваться всеми возможностями, которые еще остались.

«Начиная с осени ситуация может меняться, это прекрасно понимают и украинские стратеги. Меняться в контексте того, что ВПК России будет работать на еще большую мощность в плане переустройства и перезапуска производства вооружений. Подготовка значительной части наших ранее мобилизованных ребят, уходящих по ротации, тоже подойдет к концу. С осени вполне возможно будет усиление возможностей ВС РФ. Понятное дело, что противнику это известно. Коридор возможностей у них не такой большой, чтобы успеть попытаться воспользоваться тем, что у них сейчас есть», - указал собеседник НСН.

Кроме того, он выразил уверенность, что Запад будет продолжать поддержку Украины до президентских выборов в США в 2024 году.