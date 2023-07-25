Госдеп отказался комментировать слова Путина о провале контрнаступления ВСУ

По его словам, власти Украины получили от Запада все необходимое для проведения таких операций. При этом он не стал давать оценки ходу контрнаступления.

Ранее Президент России Владимир Путин во время официальных переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в Петербурге заявил, что украинское контрнаступление провалилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

