Госдеп отказался комментировать слова Путина о провале контрнаступления ВСУ

Госдепартамент Соединенных Штатов отказался комментировать высказывания российского лидера Владимира Путина о провале контрнаступления Киева, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

Путин назвал число потерь ВСУ

По его словам, власти Украины получили от Запада все необходимое для проведения таких операций. При этом он не стал давать оценки ходу контрнаступления.

Ранее Президент России Владимир Путин во время официальных переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в Петербурге заявил, что украинское контрнаступление провалилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ВСУСШАСпецоперацияУкраина

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