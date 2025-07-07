МЧС предупреждало о плохой погоде перед забегом в Хибинах
Последние трое суток в Мурманской области прогнозировалась плохая погода, однако организаторы забега «Спортфест Хибины-2025» открыли гонку, несмотря на предупреждения спасателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС России по региону Дину Рыгину.
По ее словам, организаторы забега знали о сильном ветре, дожде и снеге, так как их предупреждало чрезвычайное ведомство. Спасатели информировали население и рекомендовали воздержаться от прогулок и поездок.
Ранее СМИ назвали возможную причину гибели спортсменов во время забега в Хибинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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