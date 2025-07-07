МЧС предупреждало о плохой погоде перед забегом в Хибинах

По ее словам, организаторы забега знали о сильном ветре, дожде и снеге, так как их предупреждало чрезвычайное ведомство. Спасатели информировали население и рекомендовали воздержаться от прогулок и поездок.

Ранее СМИ назвали возможную причину гибели спортсменов во время забега в Хибинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

