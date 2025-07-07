Трамп назвал Маска «железнодорожной катастрофой»
Президент США Дональд Трамп разнёс миллиардера Илона Маска, назвав его «железнодорожной катастрофой».
Глава государства обвинил бизнесмена в попытках создать хаос через идею третьей партии, которая, по его мнению, обречена на провал. Глава Белого дома указал, что с грустью наблюдает, как бывший соратник «слетает с катушек».
Трамп указал, что нелепо создавать третью партию. «Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы», — отметил американский президент.
Ранее Маск указал, что The America Party сформирована, чтобы вернуть свободу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп назвал Маска «железнодорожной катастрофой»
- Израиль нанес удары по Йемену
- МЧС предупреждало о плохой погоде перед забегом в Хибинах
- Проход в аэропорт Санкт-Петербурга временно ограничен
- Путин: На фронт отправили списанные автомобили чиновников
- В небе над Крымом заметили странный объект
- Аэропорт Санкт-Петербурга открыл прием самолетов на один час
- СМИ: Первые предложения туров в Афганистан появились в России
- Минобороны: ПВО сбило 48 украинских беспилотников
- Путин: расчёты в нацвалютах между странами БРИКС растут