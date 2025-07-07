Трамп назвал Маска «железнодорожной катастрофой»

Президент США Дональд Трамп разнёс миллиардера Илона Маска, назвав его «железнодорожной катастрофой».

Илон Маск официально подал документы на регистрацию своей партии в США

Глава государства обвинил бизнесмена в попытках создать хаос через идею третьей партии, которая, по его мнению, обречена на провал. Глава Белого дома указал, что с грустью наблюдает, как бывший соратник «слетает с катушек».

Трамп указал, что нелепо создавать третью партию. «Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы», — отметил американский президент.

Ранее Маск указал, что The America Party сформирована, чтобы вернуть свободу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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