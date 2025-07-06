СМИ: Первые предложения туров в Афганистан появились в России
Первые предложения туров в Афганистан уже появились на российском туристическом рынке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации Shot, путешествие в Афганистан рассчитано на 8 дней и 7 ночей. Стоимость поездки составляет от $2840 (223 тыс. рублей) до $3240 (254 тыс. рублей) на человека. Международный перелет до Кабула, медицинская страховка, оформление визы в Афганистан и услуги охраны оплачиваются отдельно. Предполагается, что первая группа участников (только мужчин) отправятся в тур уже через неделю.
Ранее гендиректор и руководитель туристической фирмы «Восток-Интур» Инна Мухина рассказала, что поездки в Северную Корею пользуются спросом у россиян особенно перед государственными праздниками страны, так как корейцы умеют красиво их отмечать, а новый роскошный курорт в Вонсане еще больше привлечет туристов.
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