На Украине подтвердили, что контрнаступление идет не по плану
Контрнаступление украинской армии продвигается медленнее, чем планировалось, сообщил CNN министр обороны Алексей Резников.
При этом, по его словам, действия бойцов якобы идут по плану. Глава военного ведомства сообщил, что не переживает из-за медленных темпов контрнаступления.
Среди причин отставания от графика называется дефицит снаряжения и боеприпасов, слабость систем ПВО, протяженность линии столкновения и хорошо оборудованные российские позиции.
Украинские военные будут продолжать попытки контрнаступления до конца августа, потом будет перерыв. Такое заявление сделал командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru