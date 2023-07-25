На Украине подтвердили, что контрнаступление идет не по плану

При этом, по его словам, действия бойцов якобы идут по плану. Глава военного ведомства сообщил, что не переживает из-за медленных темпов контрнаступления.

Среди причин отставания от графика называется дефицит снаряжения и боеприпасов, слабость систем ПВО, протяженность линии столкновения и хорошо оборудованные российские позиции.

Украинские военные будут продолжать попытки контрнаступления до конца августа, потом будет перерыв. Такое заявление сделал командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

