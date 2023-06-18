В Чехии назвали последствия провала контрнаступления ВСУ

В случае провала контрнаступления подготовить новое не получится по объективным причинам, считает Павел. По его словам, следующая возможность у Киева появится только в 2024 году.

Президент Чехии не исключил, что по итогам текущего контрнаступления могут начаться переговоры о завершении конфликта. Альтернативой он назвал переход противостояния в стадию заморозки до следующего года.

Контрнаступление ВСУ идет неудачно, заявил в своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он считает, что причиной провала стала нехватка у Киева авиации, бронетехники и боеприпасов, сообщает «Радиоточка НСН».

