В Чехии назвали последствия провала контрнаступления ВСУ
В 2023 году у Киева есть только одна попытка провести контрнаступление, заявил президент Чехии Петр Павел. Слова политика приводит ТАСС.
В случае провала контрнаступления подготовить новое не получится по объективным причинам, считает Павел. По его словам, следующая возможность у Киева появится только в 2024 году.
Президент Чехии не исключил, что по итогам текущего контрнаступления могут начаться переговоры о завершении конфликта. Альтернативой он назвал переход противостояния в стадию заморозки до следующего года.
Контрнаступление ВСУ идет неудачно, заявил в своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он считает, что причиной провала стала нехватка у Киева авиации, бронетехники и боеприпасов, сообщает «Радиоточка НСН».
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