Своим же салом… В России отреагировали на «удар» из-за закрытия украинских каналов
Политики и журналисты в эфире НСН пытались разобраться, кого «ударила» Украина, закрыв оппозиционные каналы в стране.
Закрытие на Украине оппозиционных телеканалов является не ударом по России, а ударом по демократии. Так прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа RT заявление советника главы МВД Украины Владимира Поцелуйка о том, что меры СНБО и указ президента Украины Владимира Зеленского об ограничении вещания российских телеканалов на территории страны стали «очень мощными шагами» по инструменту влияния России.
Чепа напомнил, что многие украинцы, особенно русскоязычные, выразили недовольство по поводу введения санкций против местных телеканалов, которые представляли альтернативную позицию по поводу различных вопросов и политических процессов. https://nsn.fm/policy/v-gosdume-zakrytie-ukrainskih-telekanalov-nazvali-udarom-po-demokratii
«Сложно сказать, что это удар по России, — это удар по демократии», – цитирует Чепу Газета.ru
Украинский президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел ограничительные меры в отношении ряда оппозиционных телеканалов страны и их владельца - депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака. После санкций телеканалы «112.Украина», NewsOne и ZIK прекратили работу.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН возмущался действиями Зеленского в отношении украинских телеканалов. Он полагает, что санкции против оппозиционных СМИ на Украине - ответ Вашингтона Москве.
«Зеленский готов за контакт с Байденом на что угодно – хоть страну утопить в крови. Это ответ Америки России за Навального. Это удар по позициям российских сил. У Зеленского появились такие маленькие усики диктаторские. Самые жесткие диктаторы – это клоуны, которые когда-то улыбались и смешили людей. Вот он сегодня вышел на эту арену… Он очень послушный. Вакцину не берем, санкции против России вводим. Надо без иллюзий прийти к выводу – страна оккупирована. Режим такой, что никакими политическими выборными процедурами его не поменять», - заявил Олейник.
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН заявил, что Украина переживает тяжелые времена под руководством президента, которого поддерживают США. По его мнению, медийная политика Зеленского приводит к искажению картины мира и подлогу.
«Американцы поддерживают Тихановскую, Зеленского, Навального. Вот набор их креатур. Хочется просто пожать плечами. Они создают иллюзию у американцев и у собственных граждан, что эти люди имеют какое-либо влияние в своих странах. Это иллюзия, это нарушение пропорций мира, это сознательное введение в заблуждение, это подлог. Вот чем занимаются американцы. И беззастенчиво и цинично поддерживают закрытие информационных каналов, достаточно популярных на Украине. Это немыслимо! Свобода слова осталась только в названии передачи Савика Шустера. …Речь идет о выживании Украины как народа и как несостоявшегося государства. Украинцам сейчас не позавидуешь», - заключил он.
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН отметил, что Украину нельзя назвать полностью демократическим государством.
«Украина по каким-то признакам демократическое государство, по каким-то нет», - добавил политик.
Журналисты попавших под санкции украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik создали новый канал «Первый независимый». Медиахолдинг вещает в YouTube.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 253 / сут.
Умерли
89 473+379 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+10 322 / сут.
- Военкомат Ленобласти предложил девушкам отправить их «бывших» в армию
- Кравчук раскрыл упущенную возможность сохранения СССР
- Лидер британской оппозиции призвал серьезно отнестись к заявлениям Меган Маркл о расизме
- Военный обозреватель объяснил, чем обернется для России поддержка Запада Украины
- Бывший посол Украины в США призвал разорвать отношения с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru