Своим же салом… В России отреагировали на «удар» из-за закрытия украинских каналов

Политики и журналисты в эфире НСН пытались разобраться, кого «ударила» Украина, закрыв оппозиционные каналы в стране.

Закрытие на Украине оппозиционных телеканалов является не ударом по России, а ударом по демократии. Так прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа RT заявление советника главы МВД Украины Владимира Поцелуйка о том, что меры СНБО и указ президента Украины Владимира Зеленского об ограничении вещания российских телеканалов на территории страны стали «очень мощными шагами» по инструменту влияния России.

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Чепа напомнил, что многие украинцы, особенно русскоязычные, выразили недовольство по поводу введения санкций против местных телеканалов, которые представляли альтернативную позицию по поводу различных вопросов и политических процессов. https://nsn.fm/policy/v-gosdume-zakrytie-ukrainskih-telekanalov-nazvali-udarom-po-demokratii

«Сложно сказать, что это удар по России, — это удар по демократии», – цитирует Чепу Газета.ru

Украинский президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел ограничительные меры в отношении ряда оппозиционных телеканалов страны и их владельца - депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака. После санкций телеканалы «112.Украина», NewsOne и ZIK прекратили работу.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН возмущался действиями Зеленского в отношении украинских телеканалов. Он полагает, что санкции против оппозиционных СМИ на Украине - ответ Вашингтона Москве.

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«Зеленский готов за контакт с Байденом на что угодно – хоть страну утопить в крови. Это ответ Америки России за Навального. Это удар по позициям российских сил. У Зеленского появились такие маленькие усики диктаторские. Самые жесткие диктаторы – это клоуны, которые когда-то улыбались и смешили людей. Вот он сегодня вышел на эту арену… Он очень послушный. Вакцину не берем, санкции против России вводим. Надо без иллюзий прийти к выводу – страна оккупирована. Режим такой, что никакими политическими выборными процедурами его не поменять», - заявил Олейник.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН заявил, что Украина переживает тяжелые времена под руководством президента, которого поддерживают США. По его мнению, медийная политика Зеленского приводит к искажению картины мира и подлогу.

«Американцы поддерживают Тихановскую, Зеленского, Навального. Вот набор их креатур. Хочется просто пожать плечами. Они создают иллюзию у американцев и у собственных граждан, что эти люди имеют какое-либо влияние в своих странах. Это иллюзия, это нарушение пропорций мира, это сознательное введение в заблуждение, это подлог. Вот чем занимаются американцы. И беззастенчиво и цинично поддерживают закрытие информационных каналов, достаточно популярных на Украине. Это немыслимо! Свобода слова осталась только в названии передачи Савика Шустера. …Речь идет о выживании Украины как народа и как несостоявшегося государства. Украинцам сейчас не позавидуешь», - заключил он.

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Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН отметил, что Украину нельзя назвать полностью демократическим государством.

«Украина по каким-то признакам демократическое государство, по каким-то нет», - добавил политик.

Журналисты попавших под санкции украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik создали новый канал «Первый независимый». Медиахолдинг вещает в YouTube.

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