Своим же салом… В России отреагировали на «удар» из-за закрытия украинских каналов

Чепа напомнил, что многие украинцы, особенно русскоязычные, выразили недовольство по поводу введения санкций против местных телеканалов, которые представляли альтернативную позицию по поводу различных вопросов и политических процессов. https://nsn.fm/policy/v-gosdume-zakrytie-ukrainskih-telekanalov-nazvali-udarom-po-demokratii

«Сложно сказать, что это удар по России, — это удар по демократии», – цитирует Чепу Газета.ru

Украинский президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел ограничительные меры в отношении ряда оппозиционных телеканалов страны и их владельца - депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака. После санкций телеканалы «112.Украина», NewsOne и ZIK прекратили работу.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН возмущался действиями Зеленского в отношении украинских телеканалов. Он полагает, что санкции против оппозиционных СМИ на Украине - ответ Вашингтона Москве.