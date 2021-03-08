Советник главы МВД Украины сообщил о «сильном ударе» по России
Меры СНБО и указ президента Украины Владимира Зеленского об ограничении вещания российских телеканалов на территории страны стали «очень мощными шагами» по инструменту влияния России. Об этом заявил советник главы МВД Украины Владимир Поцелуйко, сообщает «Телеканал 360».
Он добавил, что Киев ожидает потенциальный ответ от Москвы. «Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», – отметил политик.
Эфирное вещание «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили в конце февраля после того, как президент Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях в отношении этих телеканалов. При этом каналы остались в открытом доступе для пользователей YouTube.
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