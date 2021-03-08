Советник главы МВД Украины сообщил о «сильном ударе» по России

Меры СНБО и указ президента Украины Владимира Зеленского об ограничении вещания российских телеканалов на территории страны стали «очень мощными шагами» по инструменту влияния России. Об этом заявил советник главы МВД Украины Владимир Поцелуйко, сообщает «Телеканал 360».

Он добавил, что Киев ожидает потенциальный ответ от Москвы. «Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», – отметил политик.