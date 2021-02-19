«Закончил плохо». «Террорист» Порошенко напомнил Зеленскому о судьбе Януковича
Бывший президент Украины надеется спасти телеканал на фоне закрытия оппозиционных СМИ в стране.
Экс-президент Украины Петр Порошенко купил телеканал «Прямой», который ранее принадлежал бывшему главе Киевской городской администрации Владимиру Макеенко. Об этом Порошенко заявил в прямом эфире телеканала, фрагмент опубликован на его странице в Facebook. Он пояснил, что принял такое решение после сообщений о том, что против Макеенко могут ввести санкции, а телеканал «Прямой» может быть закрыт.
«Вот, Владимир Александрович, завтра в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — прим. НСН) можно вводить санкции против "террориста" Порошенко», — добавил экс-президент, обращаясь к Зеленскому. Он также подчеркнул, что намерен сделать все для того, чтобы защитить свободу слова, и пообещал сохранить ее на телеканале. Заседание СНБО запланировано на 19 февраля, часть вопросов на заседании будут обсуждать в закрытом режиме.
Бывший президент Украины посоветовал действующему главе государства не повторять ошибок Виктора Януковича – президента Украины с 2010 по 2014 годы. Он отметил, что Янукович также пытался оказать давление на СМИ и хотел закрыть «Пятый канал». «Закончил он плохо», – написал экс-президент.
Ранее Порошенко поддержал решение действующего президента запретить вещание оппозиционных телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK. Вместе с тем он предостерег власти от подобного давления на «патриотические каналы».
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН тогда обрушился с критикой на президента Украины Зеленского в связи с запретом вещания в стране трёх оппозиционных телеканалов, назвав главу украинского государства неприспособленным к управлению страной.
«Это невозможно в современном мире, даже в Китае. Я думаю, даже в США это невозможно, хотя там дичайшие ограничения свободы слова. Здесь Украина отличилась. Решение Зеленского является признанием собственной беспомощности и следствием отсутствия собственных выразительных идей. Зеленский оказался пустышкой, не способной ни к организации чего-либо, ни к управлению государством. И пустышкой в смысле идеологии. Он не идеолог и не управленец. Он даже не актер, а актеришко. Он никто. Его рейтинг будет падать и дальше. Решение о санкциях - это просто конвульсии Зеленского», - заявил он.
По мнению Киселева, Украина переживает тяжелые времена под руководством президента, которого поддерживают США.
«Американцы поддерживают Тихановскую, Зеленского, Навального. Вот набор их креатур. Хочется просто пожать плечами. Они создают иллюзию у американцев и у собственных граждан, что эти люди имеют какое-либо влияние в своих странах. Это иллюзия, это нарушение пропорций мира, это сознательное введение в заблуждение, это подлог. Вот чем занимаются американцы. И беззастенчиво и цинично поддерживают закрытие информационных каналов, достаточно популярных на Украине. Это немыслимо! Свобода слова осталась только в названии передачи Савика Шустера. Кстати, я это название и придумал, еще работая на Украине. Я вел программу "Свобода слова" еще до Савика. Мне кажется, это не является даже предметом обсуждения там. Речь идет о выживании Украины как народа и как несостоявшегося государства. Украинцам сейчас не позавидуешь», - заключил он.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН возмущался действиями Зеленского в отношении оппозиционных телеканалов.
«В Конституции Украины написано, что закрыть СМИ внесудебным порядком невозможно. Есть претензии к СМИ? Пожалуйста, обращайтесь в суд. Зеленский, будучи юристом по документам, но, видимо, он купил свой диплом, так решил закрыть незаконным указом. В этом указе прописано, что санкции вводятся для иностранных государств. Как можно объявить санкции гражданам Украины? Это беспредел. Это форма диктатуры», - заявил он.
Санкции поддержали большинство депутатов Верховной Рады. Авторы инициативы о запрете вещания объяснили свое решение опасениями из-за российской пропаганды.
«Они и YouTube перекроют им. Эти санкции полностью согласованы с американцами. Он подписал указ ближе к ночи, так как в Америке уже утро. Там проснулись, дали согласие, а он подписал. Услужил США в надежде, что увидится с Байденом. Зеленский готов за контакт с Байденом на что угодно – хоть страну утопить в крови. Это ответ Америки России за Навального. Это удар по позициям российских сил. У Зеленского появились такие маленькие усики диктаторские. Самые жесткие диктаторы – это клоуны, которые когда-то улыбались и смешили людей. Вот он сегодня вышел на эту арену», - заявил Олейник.
В Раде санкции Зеленского назвали странными. Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев отметил, что результат любого закрытия СМИ — рост его популярности. В офисе Зеленского ответили, что закрытие каналов — это не цензура, а борьба с пропагандой.
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