«Закончил плохо». «Террорист» Порошенко напомнил Зеленскому о судьбе Януковича

Ранее Порошенко поддержал решение действующего президента запретить вещание оппозиционных телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK. Вместе с тем он предостерег власти от подобного давления на «патриотические каналы».

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН тогда обрушился с критикой на президента Украины Зеленского в связи с запретом вещания в стране трёх оппозиционных телеканалов, назвав главу украинского государства неприспособленным к управлению страной.

«Это невозможно в современном мире, даже в Китае. Я думаю, даже в США это невозможно, хотя там дичайшие ограничения свободы слова. Здесь Украина отличилась. Решение Зеленского является признанием собственной беспомощности и следствием отсутствия собственных выразительных идей. Зеленский оказался пустышкой, не способной ни к организации чего-либо, ни к управлению государством. И пустышкой в смысле идеологии. Он не идеолог и не управленец. Он даже не актер, а актеришко. Он никто. Его рейтинг будет падать и дальше. Решение о санкциях - это просто конвульсии Зеленского», - заявил он.

По мнению Киселева, Украина переживает тяжелые времена под руководством президента, которого поддерживают США.

«Американцы поддерживают Тихановскую, Зеленского, Навального. Вот набор их креатур. Хочется просто пожать плечами. Они создают иллюзию у американцев и у собственных граждан, что эти люди имеют какое-либо влияние в своих странах. Это иллюзия, это нарушение пропорций мира, это сознательное введение в заблуждение, это подлог. Вот чем занимаются американцы. И беззастенчиво и цинично поддерживают закрытие информационных каналов, достаточно популярных на Украине. Это немыслимо! Свобода слова осталась только в названии передачи Савика Шустера. Кстати, я это название и придумал, еще работая на Украине. Я вел программу "Свобода слова" еще до Савика. Мне кажется, это не является даже предметом обсуждения там. Речь идет о выживании Украины как народа и как несостоявшегося государства. Украинцам сейчас не позавидуешь», - заключил он.