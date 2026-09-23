СМИ: В России у банков появится новое основание для блокировки счетов клиентов

«В случае сходства данных операции клиента остановят на пять рабочих дней. Затем, если не будет принято решение о продлении ограничений, доступ к деньгам восстановят», - отмечается в материале.

Издание указывает, что банки обязаны блокировать счета клиентов из перечня Росфинмониторинга, в который внесены имеющие отношения к экстремистской или террористической деятельности. При этом клиенты иногда пытаются обойти ограничения посредством разных вариантов написания имени и фамилии. По состоянию на 1 февраля текущего года свыше 800 человек из списка Росфинмониторинга имели сразу несколько версий записи своих данных. Ожидается, что новые правила ограничат возможности для обхода блокировок.

Как отметил депутат Госдумы Анатолий Аксаков, критерии для банков разработают на основании анализа случаев в практике. По его словам чаще всего фиксируются различные написания фамилии, имени и отчества, связанные с транслитерацией.

Ранее стало известно, что российские банки расширят критерии блокировки переводов по картам.

