СМИ: В России у банков появится новое основание для блокировки счетов клиентов
Новые критерии для блокировки счетов граждан могут установить в России, отдельным основанием станет частичное совпадение данных россиянина со сведениями о клиенте, против которого должна быть применена заморозка средств. Об этом пишут «Известия».
Соответствующие поправки планируют внести в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Признаки для проверки счетов определит Росфинмониторинг.
«В случае сходства данных операции клиента остановят на пять рабочих дней. Затем, если не будет принято решение о продлении ограничений, доступ к деньгам восстановят», - отмечается в материале.
Издание указывает, что банки обязаны блокировать счета клиентов из перечня Росфинмониторинга, в который внесены имеющие отношения к экстремистской или террористической деятельности. При этом клиенты иногда пытаются обойти ограничения посредством разных вариантов написания имени и фамилии. По состоянию на 1 февраля текущего года свыше 800 человек из списка Росфинмониторинга имели сразу несколько версий записи своих данных. Ожидается, что новые правила ограничат возможности для обхода блокировок.
Как отметил депутат Госдумы Анатолий Аксаков, критерии для банков разработают на основании анализа случаев в практике. По его словам чаще всего фиксируются различные написания фамилии, имени и отчества, связанные с транслитерацией.
Ранее стало известно, что российские банки расширят критерии блокировки переводов по картам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Президент Науру на ГА ООН объявил о выходе страны из МУС
- В Башкирии при утечке сероводорода погиб человек, еще шестеро пострадали
- СМИ: Джиган открыл стрельбу по персоналу в своем доме в Подмосковье
- СМИ: Володин сохранит пост спикера Госдумы
- «Не сошлись энергиями»: Лель объяснила расставание Стаса Михайлова с женой
- Старт миссии Crew-13 на МКС с россиянином Тетерятниковым состоится 1 октября
- СМИ: В России у банков появится новое основание для блокировки счетов клиентов
- «Фан-уйди»: В РФС возмутились появлению Fan ID на кубковых матчах по футболу
- Над Россией сбили 514 дронов ВСУ
- Объявлен шорт-лист Букеровской премии 2026 года