СМИ: В России обсуждают сбор с пассажиров для поддержки отечественных самолетов

Введение сбора с пассажиров на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов обсуждают в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инициативу рассматривают Минтранс, Минпромторг и госкорпорация «Ростех». Размер платежа еще не определили. По данным источников, сбор на внутренних рейсах может составить до 500 рублей на один билет, для международных — до 1 тысячи либо до 700 рублей и 2 тысяч рублей соответственно.

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В зависимости от оценки размера платежа и с учетом пассажиропотока авиакомпаний РФ за 2025 год (81,45 млн человек на внутренних рейсах, 27,4 млн - на международных) годовые поступления от нового сбора могут составить 68,12 – 84,41 млрд рублей. За 2027–2030 годы это позволит получить 200–250 млрд, по мере удешевления самолетов потребность в сборе может отпасть.

По данным источника в правительстве, сейчас идея на стадии начальной проработки, финальных решений по сумме сбора и методике пока нет. Оператором платежей может выступить Минтранс, который будет направлять деньги лизинговым компаниям, чтобы покрыть разницы между себестоимостью машин и льготной ценой их поставки авиакомпаниям. Другую часть средств получат перевозчики для компенсации стоимости эксплуатации воздушных судов.

Между тем президент Владимир Путин сообщил, что авиакомпания «Аэрофлот» закажет 90 новых отечественных самолетов МС-21. Поставки первой партии начнутся в следующем году, второй - в 2029–2032 годы, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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