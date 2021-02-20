«Нас репрессируют!» Лидер украинской оппозиции согласился с Кремлем
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН поддержал мнение Пескова по ситуации на Украине.
На Украине идут репрессивные действия в отношении СМИ, граждан и политиков. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на введенные украинскими властями санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Песков также выразил мнение, что Киев может начать решать вопрос Донбасса силой.
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН поддержал мнение Пескова.
«Конечно, есть. Против нас идет борьба. Мы абсолютно четко оцениваем эти процессы как репрессии. Мы поборем эти репрессивные меры и вернемся на демократический путь», - заявил Бойко.
По его мнению, Украину нельзя назвать полностью демократическим государством. «Украина по каким-то признакам демократическое государство, по каким-то нет», - добавил политик.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский запретил вещание телеканалов «112», ZIK, NewsOne. Также санкции были введены против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, которому принадлежат эти каналы.
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