«Нас репрессируют!» Лидер украинской оппозиции согласился с Кремлем

«Конечно, есть. Против нас идет борьба. Мы абсолютно четко оцениваем эти процессы как репрессии. Мы поборем эти репрессивные меры и вернемся на демократический путь», - заявил Бойко.

По его мнению, Украину нельзя назвать полностью демократическим государством. «Украина по каким-то признакам демократическое государство, по каким-то нет», - добавил политик.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский запретил вещание телеканалов «112», ZIK, NewsOne. Также санкции были введены против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, которому принадлежат эти каналы.

