«Актеришко, пустышка, никто!» Киселев унизил Зеленского

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения против оппозиционных телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK. Власти заблокируют активы телекомпаний, ограничат торговые операции, аннулируют или приостановят действие лицензий и прочих разрешений. Решение Киева уже одобрили власти США, посчитав его противодействием «злонамеренному влиянию России».

По мнению Киселева, Украина переживает тяжелые времена под руководством президента, которого поддерживают США.

«Американцы поддерживают Тихановскую, Зеленского, Навального. Вот набор их креатур. Хочется просто пожать плечами. Они создают иллюзию у американцев и у собственных граждан, что эти люди имеют какое-либо влияние в своих странах. Это иллюзия, это нарушение пропорций мира, это сознательное введение в заблуждение, это подлог. Вот чем занимаются американцы. И беззастенчиво и цинично поддерживают закрытие информационных каналов, достаточно популярных на Украине. Это немыслимо! Свобода слова осталась только в названии передачи Савика Шустера. Кстати, я это название и придумал, еще работая на Украине. Я вел программу "Свобода слова" еще до Савика. Мне кажется, это не является даже предметом обсуждения там. Речь идет о выживании Украины как народа и как несостоявшегося государства. Украинцам сейчас не позавидуешь», - заключил он.