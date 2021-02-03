«Актеришко, пустышка, никто!» Киселев унизил Зеленского
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН отреагировал на запрет вещания оппозиционных телеканалов президентом Украины.
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН обрушился с критикой на президента Украины Зеленского в связи с запретом вещания в стране трёх оппозиционных телеканалов, назвав главу украинского государства неприспособленным к управлению страной.
«Это невозможно в современном мире, даже в Китае. Я думаю, даже в США это невозможно, хотя там дичайшие ограничения свободы слова. Здесь Украина отличилась. Решение Зеленского является признанием собственной беспомощности и следствием отсутствия собственных выразительных идей. Зеленский оказался пустышкой, не способной ни к организации чего-либо, ни к управлению государством. И пустышкой в смысле идеологии. Он не идеолог и не управленец. Он даже не актер, а актеришко. Он никто. Его рейтинг будет падать и дальше. Решение о санкциях - это просто конвульсии Зеленского», - заявил он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения против оппозиционных телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK. Власти заблокируют активы телекомпаний, ограничат торговые операции, аннулируют или приостановят действие лицензий и прочих разрешений. Решение Киева уже одобрили власти США, посчитав его противодействием «злонамеренному влиянию России».
По мнению Киселева, Украина переживает тяжелые времена под руководством президента, которого поддерживают США.
«Американцы поддерживают Тихановскую, Зеленского, Навального. Вот набор их креатур. Хочется просто пожать плечами. Они создают иллюзию у американцев и у собственных граждан, что эти люди имеют какое-либо влияние в своих странах. Это иллюзия, это нарушение пропорций мира, это сознательное введение в заблуждение, это подлог. Вот чем занимаются американцы. И беззастенчиво и цинично поддерживают закрытие информационных каналов, достаточно популярных на Украине. Это немыслимо! Свобода слова осталась только в названии передачи Савика Шустера. Кстати, я это название и придумал, еще работая на Украине. Я вел программу "Свобода слова" еще до Савика. Мне кажется, это не является даже предметом обсуждения там. Речь идет о выживании Украины как народа и как несостоявшегося государства. Украинцам сейчас не позавидуешь», - заключил он.
Между тем, в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в связи с блокировкой телеканалов заявили об инициировании процедуры импичмента президенту Украины. По данным социологических опросов, сейчас ОПЗЖ опережает пропрезидентскую партию «Слуга народа» (по популярности это 24,1% против 18,2%). Рейтинг самого Зеленского продолжает падать: за месяц он снизился с 27% до 22,1%, подсчитал Киевский международный институт социологии.
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