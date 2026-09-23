Старт миссии Crew-13 на МКС с россиянином Тетерятниковым состоится 1 октября

Миссию Crew-13 запустят к Международной космической станции 1 октября. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

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В составе миссии на МКС отправится российский космонавт Сергей Тетерятников.

«По информации НАСА, запуск миссии... с космодрома на мысе Канаверал планируется 1 октября в 18:10 мск», - указали в «Роскосмосе».

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил, что эксплуатацию МКС продлят до 2030 года, пишет 360.ru.

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Фото: roscosmos.ru
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