Старт миссии Crew-13 на МКС с россиянином Тетерятниковым состоится 1 октября
23 сентября 202609:45
Юлия Савченко
Миссию Crew-13 запустят к Международной космической станции 1 октября. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».
В составе миссии на МКС отправится российский космонавт Сергей Тетерятников.
«По информации НАСА, запуск миссии... с космодрома на мысе Канаверал планируется 1 октября в 18:10 мск», - указали в «Роскосмосе».
Ранее глава госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил, что эксплуатацию МКС продлят до 2030 года, пишет 360.ru.
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