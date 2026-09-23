«Фан-уйди»: В РФС возмутились появлению Fan ID на кубковых матчах по футболу
Если цель системы — избавиться от болельщиков, то она осуществится уже скоро, заявил НСН Дмитрий Булыкин.
Безопасность не является главным приоритетом для введения Fan-ID, а его появление только опустошит трибуны, заявил НСН офицер Российского футбольного союза (РФС) по профилактике и борьбе с договорными матчами Дмитрий Булыкин.
Система Fan-ID появится на матчах кубка России по футболу с 1 октября 2026 года. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале. Fan ID — это электронный документ, необходимый для посещения футбольных матчей Российской премьер-лиги, Суперкубка России и решающей игры Кубка России, который оформляется через портал «Госуслуг». Булыкина не порадовало такое возможное будущее.
«Московские команды уже привыкли играть с Fan-ID. Игра на Кубок была отдушиной, где болельщики могли поддержать свою команду и сделать какой-нибудь перфоманс. С Fan-ID этого не будет. Я не думаю, что здесь на первом месте безопасность. Я поддерживаю максимальное число зрителей на трибунах, все-таки футбол именно для них. Они создают атмосферу — в три раза приятнее играть и болеть в таких условиях. Посещаемость и так просела с введением Fan-ID, уменьшится и сейчас. Здесь уже ничего не сделаешь. Надо было раньше думать, прежде всего тем, кто вводил Fan-ID. Если они хотели, чтобы ходили на стадион как можно меньше, то скоро мы к этому придем. Хорошая шутка, что эту систему уже называют “фан-уйди”», — отметил он.
Ранее бывший президент московских «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус назвал сомнительной идею расширения Fan ID на другие лиги в разговоре с НСН.
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