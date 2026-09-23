Безопасность не является главным приоритетом для введения Fan-ID, а его появление только опустошит трибуны, заявил НСН офицер Российского футбольного союза (РФС) по профилактике и борьбе с договорными матчами Дмитрий Булыкин.



Система Fan-ID появится на матчах кубка России по футболу с 1 октября 2026 года. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале. Fan ID — это электронный документ, необходимый для посещения футбольных матчей Российской премьер-лиги, Суперкубка России и решающей игры Кубка России, который оформляется через портал «Госуслуг». Булыкина не порадовало такое возможное будущее.