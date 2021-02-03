Ряд украинских телеканалов после указа Зеленского прекратили вещание

Украинский президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел ограничительные меры в отношении ряда оппозиционных телеканалов страны и их владельца - депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, сообщает РИА Новости.

После санкций телеканалы «112.Украина», NewsOne и ZIK прекратили свое вещание.

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Как сообщил союз журналистов Украины, такие действия Зеленского - наступление на свободу слова.

По результатам опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг", действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы выбрать 25,6 % жителей Украины.

Опрос показывает, что 45% украинцев выступают за организацию досрочных выборов главы государства, 43% отвергают эту идею.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаСанкцииТелевидениеВладимир Зеленский
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