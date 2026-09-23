Над Россией сбили 514 дронов ВСУ
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России более 500 украинских беспилотников самолетного типа, передает Минобороны.
В течение прошедшей ночи было сбито 514 дронов.
Беспилотники ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, Крыму, Башкортостане, Татарстане, над водами Азовского и Черного морей.
Ранее стало известно, что дроны ВСУ сбили в городах Таганрог и Батайск Ростовской области, а также в шести районах региона, пишет 360.ru.
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