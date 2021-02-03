«Зеленский ответит за все». Президенту Украины предрекли потерю власти

«Дальше будет усиливаться направление санкций против Медведчука и всей фракции. Надо ожидать в ближайшее время усиления конфликта на Донбассе. Надо же отвлечь внимание. Война перекроет любую проблему. Стремление Америки усилить санкции против России. Навальный, Донбасс, вмешательство во внутренние дела Украины. Перекрыть и не достроить «Северный поток-2». Впереди выборы. Они будут качать ситуацию, а Украина будет принимать в этом как марионеточный режим самую активную роль», - отметил он.

При этом Олейник подчеркнул, что импичмент Зеленского в настоящее время невозможен.

«По украинской конституции провести импичмент президенту нереально. Только одна форма как в случае с Януковичем – по беспределу. У нас для смены Конституции надо 2/3 парламентского согласия, а чтобы убрать президента, надо 3/4. Но американцы не дадут. Они абсолютно довольны Зеленским, он абсолютно все выполняет, зачем им какие-то майданы. Он очень послушный. Вакцину не берем, санкции против России вводим. Надо без иллюзий прийти к выводу – страна оккупирована. Режим такой, что никакими политическими выборными процедурами его не поменять. Это как во время Великой Отечественной войны. Контролирует всю ситуацию начальник концлагеря. Зеленский должен будет ответить за все», - добавил он.

В Раде санкции Зеленского назвали странными. Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев отметил, что результат любого закрытия СМИ — рост его популярности. В офисе Зеленского ответили, что закрытие каналов — это не цензура, а борьба с пропагандой.

