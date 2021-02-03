«Зеленский ответит за все». Президенту Украины предрекли потерю власти
Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире НСН предрек усиление конфликта в Донбассе и оценил перспективы законного отстранения действующего президента страны.
Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует процедуру импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое решение связано с введенными в отношении трех телеканалов санкциями, из-за которых они прекратили вещание.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН возмутился действиями Зеленского в отношении оппозиционных телеканалов.
«Я ненавижу Зеленского уже целую ночь. В Конституции Украины написано, что закрыть СМИ внесудебным порядком невозможно. Есть претензии к СМИ? Пожалуйста, обращайтесь в суд. Зеленский, будучи юристом по документам, но, видимо, он купил свой диплом, так решил закрыть незаконным указом. В этом указе прописано, что санкции вводятся для иностранных государств. Как можно объявить санкции гражданам Украины? Это беспредел. Это форма диктатуры», - заявил он.
Ранее стало известно о запрете вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, теперь они доступны только на YouTube. Санкции поддержали большинство депутатов Верховной Рады. Авторы инициативы о запрете вещания объяснили свое решение опасениями из-за российской пропаганды.
«Они и YouTube перекроют им. Эти санкции полностью согласованы с американцами. Он подписал указ ближе к ночи, так как в Америке уже утро. Там проснулись, дали согласие, а он подписал. Услужил США в надежде, что увидится с Байденом. Зеленский готов за контакт с Байденом на что угодно – хоть страну утопить в крови. Это ответ Америки России за Навального. Это удар по позициям российских сил. У Зеленского появились такие маленькие усики диктаторские. Самые жесткие диктаторы – это клоуны, которые когда-то улыбались и смешили людей. Вот он сегодня вышел на эту арену», - заявил Олейник.
По словам экс-депутата Верховной Рады, в ближайшее время не исключена война в Донбассе, чтобы отвлечь внимание от действий Зеленского.
«Дальше будет усиливаться направление санкций против Медведчука и всей фракции. Надо ожидать в ближайшее время усиления конфликта на Донбассе. Надо же отвлечь внимание. Война перекроет любую проблему. Стремление Америки усилить санкции против России. Навальный, Донбасс, вмешательство во внутренние дела Украины. Перекрыть и не достроить «Северный поток-2». Впереди выборы. Они будут качать ситуацию, а Украина будет принимать в этом как марионеточный режим самую активную роль», - отметил он.
При этом Олейник подчеркнул, что импичмент Зеленского в настоящее время невозможен.
«По украинской конституции провести импичмент президенту нереально. Только одна форма как в случае с Януковичем – по беспределу. У нас для смены Конституции надо 2/3 парламентского согласия, а чтобы убрать президента, надо 3/4. Но американцы не дадут. Они абсолютно довольны Зеленским, он абсолютно все выполняет, зачем им какие-то майданы. Он очень послушный. Вакцину не берем, санкции против России вводим. Надо без иллюзий прийти к выводу – страна оккупирована. Режим такой, что никакими политическими выборными процедурами его не поменять. Это как во время Великой Отечественной войны. Контролирует всю ситуацию начальник концлагеря. Зеленский должен будет ответить за все», - добавил он.
В Раде санкции Зеленского назвали странными. Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев отметил, что результат любого закрытия СМИ — рост его популярности. В офисе Зеленского ответили, что закрытие каналов — это не цензура, а борьба с пропагандой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 474 / сут.
Умерли
74 684+526 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 822 / сут.
- В Vogue Россия назначен новый главный редактор
- «Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду». Зеленский об отключении телеканалов
- Дочь Назарбаева привьется «Спутником V»
- В Германии за сутки от COVID-19 умерли около тысячи человек
- «НАШЕ Радио» начало вещание в Сарове и Киришах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru