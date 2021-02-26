Начал вещание новый украинский телеканал на базе попавших под санкции СМИ

Журналисты попавших под санкции украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik создали новый канал «Первый независимый».

На Украине попавшие под санкции телеканалы создали новый медиахолдинг

Как сообщает ТАСС, новое СМИ уже начало вещание в YouTube.

Ранее сотрудники запрещенных властями Украины телеканалов создали новую компанию «Медиахолдинг "Новости"». По данным Государственного реестра, соучредителями предприятия стали 100 человек, причем каждый из них внес вклад по одной гривне. Уполномоченным представителем нового медиахолдинга числится гендиректор «112 Украина» Егор Бенкендорф, руководителем — Виктор Фролов.

Санкции сроком на пять лет против каналов «112.Украина», NewsOne и ZIK были введены 2 февраля для борьбы с «чужеродной пропагандой». Телеканалы прекратили эфирное вещание, однако остались доступны на YouTube. Кроме того, под санкции попал их владелец, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииТелеканалыУкраина
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