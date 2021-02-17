«Прихлопнули»: Путин оценил закрытие телеканалов на Украине
Президент России Владимир Путин считает примером двойных стандартов в понимании свободы слова административное закрытие трех телеканалов на Украине. Эту тему он затронул на встрече с лидерами фракций Государственной думы в режиме видеоконференции.
«Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и всё, одним росчерком пера. И все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», — цитирует RT главу государства.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский активировал ранее принятое решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против трёх телевизионных каналов — «112 Украина», ZIK и NEWSONE.
Эти телересурсы принадлежат депутату Верховной Рады Тарасу Козаку, который входит во фракцию «Оппозиционная платформа - За жизнь». Заблокированные каналы в совместном заявлении охарактеризовали санкции как «политическую расправу над неугодными СМИ».
В ООН выразили обеспокоенность тем, как такой шаг скажется на свободе выражения мнения на Украине. По инициативе партии Медведчука в Раде начался сбор подписей за отстранение Зеленского от власти.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- «Прихлопнули»: Путин оценил закрытие телеканалов на Украине
- Путин назвал цели противников «Северного потока-2»
- Путин: Россия не допустит ударов по своему суверенитету
- Путин прокомментировал деятельность иностранных IT-компаний
- Совфед одобрил пять членов нового состава ЦИК
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru