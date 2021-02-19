Душители прессы. На Украине сравнили Порошенко и Зеленского

Украинский политик, оппозиционер Юрий Бойко в эфире НСН назвал схожими методы работы президентов с неугодными СМИ.

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН выразил надежду, что на Украине не будет больше потрясений. Так он отреагировал на заявление бывшего президента Петра Порошенко, напомнившего своему преемнику о судьбе бежавшего из страны после евромайдана Виктора Януковича.

«Я надеюсь, что у нас не будет больше никаких переворотов в стране, а будут перевыборы», - сказал он.

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Накануне Порошенко обратился к Зеленскому после покупки телеканала «Прямой», который ранее принадлежал бывшему главе Киевской городской администрации Владимиру Макеенко. Бывший президент пояснил, что принял такое решение после сообщений о том, что против Макеенко могут ввести санкции, а телеканал «Прямой» может быть закрыт.

«Конечно, это избирательная позиция Порошенко. Он сам душил прессу, и этот душит теперь. Как лучше душить прессу, которая неугодна?» - добавил Бойко в разговоре с НСН.

В начале февраля по решению Зеленского на Украине прекратили эфирное вещание телеканалы «112», ZIK, NewsOne и др. Также санкции были введены против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, которому принадлежат отключенные каналы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПорошенкоУкраина
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