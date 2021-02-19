Душители прессы. На Украине сравнили Порошенко и Зеленского

Накануне Порошенко обратился к Зеленскому после покупки телеканала «Прямой», который ранее принадлежал бывшему главе Киевской городской администрации Владимиру Макеенко. Бывший президент пояснил, что принял такое решение после сообщений о том, что против Макеенко могут ввести санкции, а телеканал «Прямой» может быть закрыт.

«Конечно, это избирательная позиция Порошенко. Он сам душил прессу, и этот душит теперь. Как лучше душить прессу, которая неугодна?» - добавил Бойко в разговоре с НСН.

В начале февраля по решению Зеленского на Украине прекратили эфирное вещание телеканалы «112», ZIK, NewsOne и др. Также санкции были введены против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, которому принадлежат отключенные каналы.

