Еврокомиссар признал усталость ЕС от антироссийских санкций
Евросоюз устал от санкций в отношении России, считает еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Об этом он заявил порталу Euractiv.
Эксперт высказался об исключении из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана и экс-ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева.
«Понятно, что есть определенная усталость после пяти лет [украинского] конфликта», - подчеркнул Домбровскис.
Ранее Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 22 сентября 2029 года, ограничения касаются более 3 тысяч граждан и юридических лиц, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: В России у банков появится новое основание для блокировки счетов клиентов
- «Фан-уйди»: В РФС возмутились появлению Fan ID на кубковых матчах по футболу
- Над Россией сбили 514 дронов ВСУ
- Объявлен шорт-лист Букеровской премии 2026 года
- «Успеть до зимы»: О чем говорили Трамп и Зеленский на Генассамблее ООН
- Против блогера Шпака возбудили дело о призывах к терроризму
- Еврокомиссар признал усталость ЕС от антироссийских санкций
- СМИ: В России обсуждают сбор с пассажиров для поддержки отечественных самолетов
- Зеленский заявил о желании завершить конфликт с Россией до зимы
- Эксперты назвали сумму в месяц, необходимую россиянам для счастья