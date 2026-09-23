Еврокомиссар признал усталость ЕС от антироссийских санкций

Евросоюз устал от санкций в отношении России, считает еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Об этом он заявил порталу Euractiv.

Захарова: Против РФ ввели 35 тысяч санкций

Эксперт высказался об исключении из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана и экс-ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева.

«Понятно, что есть определенная усталость после пяти лет [украинского] конфликта», - подчеркнул Домбровскис.

Ранее Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 22 сентября 2029 года, ограничения касаются более 3 тысяч граждан и юридических лиц, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры