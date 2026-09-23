Против блогера Шпака возбудили дело о призывах к терроризму

Уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности, оправдании и пропаганде терроризма с использованием интернета возбудили против блогера Александра Шпака (признан в России иноагентом). Об этом сообщает управление Следственного комитета по Москве.

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«Не позднее октября 2024 года Шпак, являясь администратором телеграм-канала, разместил в нем видео, в котором согласно исследованию, содержатся признаки призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации, а также пропаганды и оправдания терроризма», - указали правоохранители.

В ближайшее время фигуранту заочно предъявят обвинение.

Ранее на Шпака завели дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. Блогера заочно приговорили к восьми годам заключения. В 2025 году Шпака включили в реестр иноагентов, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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