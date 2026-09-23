Против блогера Шпака возбудили дело о призывах к терроризму

«Не позднее октября 2024 года Шпак, являясь администратором телеграм-канала, разместил в нем видео, в котором согласно исследованию, содержатся признаки призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации, а также пропаганды и оправдания терроризма», - указали правоохранители.

В ближайшее время фигуранту заочно предъявят обвинение.

Ранее на Шпака завели дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. Блогера заочно приговорили к восьми годам заключения. В 2025 году Шпака включили в реестр иноагентов, пишет 360.ru.

