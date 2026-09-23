Объявлен шорт-лист Букеровской премии 2026 года
Шесть произведений вошли в короткий список Букеровской премии по литературе 2026 года. Об этом пишет ТАСС.
Жюри награды объявило финалистов на церемонии в Лондоне.
В шорт-лист вошли лауреаты Букеровской премии 2020 и 2015 годов - шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт (книга «Джон, сын Джона») и ямаец Марлон Джеймс («Исчезающие»). Кроме того, в список попали произведения американки Элизабет Страут («То, о чем мы никогда не говорим»), британцев Майкла Джона Харрисона («Конец всего»), Люка Кеннарда («Черная сумка») и Ребекки Перри («Можем ли мы накормить короля»).
В жюри премии вошли исследователь античности Мэри Бирд,поэт Рэймонд Энтробус, музыкант Джарвис Кокер, литературный критик Ребекка Лью, писательница Патрисия Локвуд. Лауреата Букера объявят 9 ноября.
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