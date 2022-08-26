«Последует жесткий ответ»: Запад испугался поставлять дальнобойное оружие Украине
США и союзники начали отказываться поставлять Украине оружие для ударов по территории России, однако Киев продолжает ждать.
Киев хотел бы «захватить Крым», чтобы разместить на его территории базы НАТО. Об этом заявила экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова на брифинге, опубликованном на Youtube-канале портала «Укринформ».
«Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие», — сказала она.
Также Фролова отметила, что Киев рассматривает Крымский полуостров в качестве «выгодного» военного плацдарма для усиления своего влияния в Черном море.
Так, украинские чиновники регулярно выступают с угрозами в адрес Москвы. Как заявлял президент Владимир Зеленский 23 августа, Украина «заберет» у России Крым «любыми средствами». Кроме того, на прошлой неделе советник главы офиса президента Михаил Подоляк вновь заявил, что Украина «планирует разрушить Крымский мост».
На этом фоне глава крымского парламента Владимир Константинов 20 августа назвал киевские власти террористами, а США — их спонсором.
«Для Киева Крым — одна из приоритетных целей, а их американские коллеги с радостью выступят спонсорами подобного терроризма. Единственная гарантия от этого — наша готовность противодействия террористическим актам», - говорил политик в беседе с «РИА Новости».
Однако многие западные страны боятся эскалации конфликта и уже ставят под вопрос новые поставки вооружения на Украину. Так, канцлер Германии Олаф Шольц 26 августа заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. По словам главы правительства, Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации.
«Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», — приводит слова Шольца издание T-Online.
В свою очередь заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол также сообщил, что Пентагон не видит необходимости в снабжении Украины ракетами ATACMS, которые обладают дальностью до 300 км и могут быть использованы реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMAR. По его словам, американская сторона считает, что ВСУ достаточно ракет GMLRS, дальность которых составляет 70-80 км.
«По нашей оценке, в настоящее время им не требуются ATACMS для обслуживания целей, которые имеют непосредственное отношение к текущей ситуации», - приводятся слова Кола на сайте Минобороны США.
Между тем в Киеве уже пожаловались на отсутствие поставок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS от США. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович указал, что на этой неделе украинская сторона не получила новых РСЗО. По его мнению, эта ситуация связана с «внутренней борьбой» в Соединенных Штатах. Также Арестович отметил, что на данный момент нет никаких публичных заявлений, которые позволили бы однозначно сделать вывод о возможности будущих поставок.
При этом Киев крайне нуждался в поставках HIMARS. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 23 августа в своих соцсетях заявлял, что передача Вооруженным силам Украины еще 50 реактивных систем залпового огня способна изменить ход боевых действий.
«Одна система HIMARS — 4 миллиона долларов. Пятьдесят систем — 200 миллионов долларов плюс боеприпасы... Это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход (спецоперации – прим. НСН)», — приводит РИА Новости слова Подоляка.
Многие эксперты едины во мнении, что Вашингтон не поставляет серьезное вооружение Киеву из-за боязни последующего ответа от России. Как заявлял старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», США поставляют на Украину вооружение, однако ракеты для него не будут дальнобойными, иначе Москве придется незамедлительно ответить Вашингтону.
«Теоретически до Москвы могут достать те же HIMARS, которые стоят на вооружении США. Вопрос в том, какие ракеты для этих установок американцы передадут Украине. Я уверен, что дальнобойких ракет Украине передано не будет. Я говорил с военкорами, они считают, что российская армия с этим справится, хотя это будет тяжелей. Потому что с нашей стороны подавляющая огневая мощь, артиллерийские установки, РСЗО, авиация. И для того, чтобы им противостоять нужно не несколько десятков, а несколько сотен таких ракетных систем. А этого не будет, потому что последует немедленный и очень жесткий ответ. США это прекрасно понимают», - объяснял он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) на Rutube заявляла, что Запад уже «устал» от Владимира Зеленского. По ее словам, Зеленский настолько «уверовал в свою мощь», что стал утомлять.
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