«Последует жесткий ответ»: Запад испугался поставлять дальнобойное оружие Украине

«Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие», — сказала она.

Также Фролова отметила, что Киев рассматривает Крымский полуостров в качестве «выгодного» военного плацдарма для усиления своего влияния в Черном море.

Так, украинские чиновники регулярно выступают с угрозами в адрес Москвы. Как заявлял президент Владимир Зеленский 23 августа, Украина «заберет» у России Крым «любыми средствами». Кроме того, на прошлой неделе советник главы офиса президента Михаил Подоляк вновь заявил, что Украина «планирует разрушить Крымский мост».

На этом фоне глава крымского парламента Владимир Константинов 20 августа назвал киевские власти террористами, а США — их спонсором.