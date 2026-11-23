Ирина Роднина призвала не особо переживать по этому поводу.

«Это же не впервые, а инициатива эта - дурные мысли дурной женщины. Сейчас мы практически не спонсируем спортивные мероприятия в Европе, раньше было. Практически последние пять лент у нас есть только внутренние спонсоры. Потом, даже, если и бывало спонсорство наше, то это в основном на международных турнирах, которые проходили у нас, внутри России. Пугаться нечего. Костюмы и форму мы шьём практически сами. Какие-то необходимые составляющие экипировки, это всё приобретается», - отметила собеседница НСН.

Леонид Тягачев подтвердил, что все спонсоры у нас сейчас внутри России. При этом сами попытки дальнейшего ограничения прав отечественных спортсменов он вывел на новый уровень.

«Это сейчас уже получается философский вопрос. Сейчас в основном все спонсоры наши российские, внутренние, потому что у нас нет контрактов ни с производителями лыж, ботинок, там, креплений, снарядов. Вообще-то президент уже высказал свою позицию в отношении того, что даже после решения суда о допуске наших спортсменов во всех видах, в том числе в хоккее, идет саботаж. Мы хотим как нормальные люди участвовать во всех соревнованиях в Европе, на чемпионатах мира и, конечно, на Олимпиаде. Политически мы еще не договорились. Конечно, скорее бы мы победили во всех военных делах, тогда нам откроется другая сторона. Сейчас, даже, если мы выигрываем объективные суды в нашу пользу, все равно вопрос не решается. Поэтому надо бороться. А потом выигрывать надо в спорте как можно чаще, если нас допускают», - заключил почетный президент ОКР.