«Дурные мысли дурной женщины»: Зачем ЕС новые санкции против российского спорта
Запрет на спонсорство РФ спортивных мероприятий никак не скажется на атлетах, однако вызывает неприятие, заявили НСН Ирина Роднина и Леонид Тягачев.
Намерение Евросоюза закрутить гайки в плане возможности выступления российских спортсменов и по некоторым другим направлениям не должно сказаться в решимости РФ отстаивать их права всеми возможными способами. В этом мнении в комментарии НСН сошлись трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина и почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.
Евросоюз намерен не допускать на свою территорию российских спортсменов, выступающих под флагом РФ, а также запретить демонстрацию официальных символов РФ в спорте в рамках 22 пакета санкций. Об этом заявила председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Также она сообщила о намерении запретить финансирование спонсорами из России спортивных и культурных ассоциаций, которые базируются в Европе.
Ирина Роднина призвала не особо переживать по этому поводу.
«Это же не впервые, а инициатива эта - дурные мысли дурной женщины. Сейчас мы практически не спонсируем спортивные мероприятия в Европе, раньше было. Практически последние пять лент у нас есть только внутренние спонсоры. Потом, даже, если и бывало спонсорство наше, то это в основном на международных турнирах, которые проходили у нас, внутри России. Пугаться нечего. Костюмы и форму мы шьём практически сами. Какие-то необходимые составляющие экипировки, это всё приобретается», - отметила собеседница НСН.
Леонид Тягачев подтвердил, что все спонсоры у нас сейчас внутри России. При этом сами попытки дальнейшего ограничения прав отечественных спортсменов он вывел на новый уровень.
«Это сейчас уже получается философский вопрос. Сейчас в основном все спонсоры наши российские, внутренние, потому что у нас нет контрактов ни с производителями лыж, ботинок, там, креплений, снарядов. Вообще-то президент уже высказал свою позицию в отношении того, что даже после решения суда о допуске наших спортсменов во всех видах, в том числе в хоккее, идет саботаж. Мы хотим как нормальные люди участвовать во всех соревнованиях в Европе, на чемпионатах мира и, конечно, на Олимпиаде. Политически мы еще не договорились. Конечно, скорее бы мы победили во всех военных делах, тогда нам откроется другая сторона. Сейчас, даже, если мы выигрываем объективные суды в нашу пользу, все равно вопрос не решается. Поэтому надо бороться. А потом выигрывать надо в спорте как можно чаще, если нас допускают», - заключил почетный президент ОКР.
Кроме того, ЕС рассматривает возможность запретить россиянам занимать руководящие должности в европейских спортивных федерациях. По словам главы Еврокомиссии, меры направлены на усиление изоляции России и должны помешать использованию спорта для укрепления ее публичного образа.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков ранее в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал предсказуемым решение о недопуске сборной России по футболу к отборочным играм Чемпионата Европы-2028 года. Однако, по его оценке, еще остается шанс попасть туда.
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