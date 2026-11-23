Задержанный Чибис задекларировал таунхаус в Испании и три участка под Мурманском
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис — его задержали по делу о хищениях — задекларировал за 2025 год доход в размере 5,1 млн рублей. А среди принадлежащего ему имущества он указал три участка в северном субъекте, две московские квартиры и таунхаус в Испании. Ими владеет его семья. Об этом пишет РИА Новости.
Чиновник подавал декларацию из-за выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы от региональной группы, объединяющей Мурманскую область и Карелию. На момент подачи документов на его банковских счетах находилось 7,2 млн рублей.
Помимо недвижимости, в декларации упоминаются нежилые помещения, здания и сооружения на северо-западе страны и в столице. Из транспортных средств Чибис указал Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4Matic, квадроцикл BRP Can-Am Outlander 800R X-MR EFI и снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD.
Также семья губернатора владеет таунхаусом площадью 176 кв. м в Испании. Недвижимость приобрели в 2012 году за €300 тыс. В декларации ее стоимость оценена в 11,7 млн рублей.
Недавно НСН рассказывала, чем прославился задержанный чиновник.
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