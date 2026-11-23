Чиновник подавал декларацию из-за выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы от региональной группы, объединяющей Мурманскую область и Карелию. На момент подачи документов на его банковских счетах находилось 7,2 млн рублей.



Помимо недвижимости, в декларации упоминаются нежилые помещения, здания и сооружения на северо-западе страны и в столице. Из транспортных средств Чибис указал Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4Matic, квадроцикл BRP Can-Am Outlander 800R X-MR EFI и снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD.



Также семья губернатора владеет таунхаусом площадью 176 кв. м в Испании. Недвижимость приобрели в 2012 году за €300 тыс. В декларации ее стоимость оценена в 11,7 млн рублей.



Недавно НСН рассказывала, чем прославился задержанный чиновник.

