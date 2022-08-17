В офисе Зеленского вновь заговорили о планах разрушить Крымский мост
На Украине планируют разрушить Крымский мост, сообщил Guardian советник главы офиса лидера страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Он считает сооружение незаконным о большом военном значении переправы. «Такие объекты должны быть уничтожены», — отметил политик. Советник не назвал возможный способ атаки на Крымский мост.
Напомним, заместитель постоянного председателя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки сообщил, что ничего не слышал о совместных планах Киева и Лондона уничтожить Крымский мост.
При этом советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 16 июля заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».
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