В Финляндии хотят создать противотанковые заграждения на границе с РФ
Финские законодатели выступили за рассмотрение возможности строительства противотанковых заграждений и других фортификационных сооружений на границе с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.
Председатель парламентского комитета по обороне республики Хейкки Аутто считает, что укрепления должны быть готовы до начала возможного конфликта с Москвой. По его оценке, современные БПЛА и системы наблюдения значительно расширили зону поражения, поэтому потерянные в первые дни боевых действий территории будет крайне сложно вернуть.
До этого командующий сухопутными войсками Финляндии генерал-лейтенант Паси Вялимяки объяснил, что армия изучает возможность применения в местных природных условиях фортификационных сооружений, используемых на Украине. Например, речь идет о противотанковых рвах и других препятствиях. Военные планируют испытать подобные конструкции.
Идею поддерживает и член парламентского комитета по обороне Суоми Мика Кари. Однако он считает необходимым предварительно оценить стоимость укреплений, их эффективность и пригодность для ландшафта.
По его мнению, вопрос следует рассматривать в рамках коллективного оборонного планирования НАТО. Финляндия вступила в Североатлантический альянс в 2023 году.
Ранее президент республики Александр Стубб уже призывал инвестировать в оборону и безопасность.
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