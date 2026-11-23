Председатель парламентского комитета по обороне республики Хейкки Аутто считает, что укрепления должны быть готовы до начала возможного конфликта с Москвой. По его оценке, современные БПЛА и системы наблюдения значительно расширили зону поражения, поэтому потерянные в первые дни боевых действий территории будет крайне сложно вернуть.



До этого командующий сухопутными войсками Финляндии генерал-лейтенант Паси Вялимяки объяснил, что армия изучает возможность применения в местных природных условиях фортификационных сооружений, используемых на Украине. Например, речь идет о противотанковых рвах и других препятствиях. Военные планируют испытать подобные конструкции.



Идею поддерживает и член парламентского комитета по обороне Суоми Мика Кари. Однако он считает необходимым предварительно оценить стоимость укреплений, их эффективность и пригодность для ландшафта.



По его мнению, вопрос следует рассматривать в рамках коллективного оборонного планирования НАТО. Финляндия вступила в Североатлантический альянс в 2023 году.



Ранее президент республики Александр Стубб уже призывал инвестировать в оборону и безопасность.

