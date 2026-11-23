В Ливии сравнили атаку на порт Бенгази со стороны Украины с объявлением войны
Действия Украины во время атаки на морской порт Бенгази равносильны объявлению войны Ливии. Об этом заявил заместитель председателя Президентского совета страны Муса аль-Куни, уточняет ТАСС.
По его словам, нападение привело к материальному ущербу и ранениям среди мирного населения.
Ранее Киев взял на себя ответственность за атаку. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные провели операцию в Бенгази с использованием семи морских беспилотников собственного производства.
По данным киевской стороны, в результате удара они уничтожили корвет «Меркурий», боевой вертолет Ка-27 и сухогруз MV ANGARA.
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