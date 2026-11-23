По его словам, нападение привело к материальному ущербу и ранениям среди мирного населения.



Ранее Киев взял на себя ответственность за атаку. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные провели операцию в Бенгази с использованием семи морских беспилотников собственного производства.



По данным киевской стороны, в результате удара они уничтожили корвет «Меркурий», боевой вертолет Ка-27 и сухогруз MV ANGARA.

