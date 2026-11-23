В России предложили ввести прокатные удостоверения для видеоигр
Правительство РФ считает целесообразным ввести для видеоигр прокатные удостоверения по аналогии с кинофильмами. Инициатива предполагает и введение требования для разработчиков и издателей, которые сейчас предъявляются к организаторам распространения информации в сети. Об этом рассказал «Коммерсантъ».
Создателей и распространителей игр могут обязать регистрировать проекты в реестре Роскомнадзора, хранить данные пользователей в России и внедрять системы оперативно-разыскных мероприятий.
Законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» представили еще в конце 2024-го. Изначально он предусматривал обязательную авторизацию пользователей с помощью абонентского номера телефона, портала «Госуслуги» и Единой биометрической системы.
Сейчас Госдума планирует доработать инициативу, чтобы урегулировать спорные положения и принять ее в первом чтении уже в 2026-м.
Например, из него могут исключить требования к способам авторизации. Также депутатам предстоит проработать вопросы маркировки игрового контента.
Недавно НСН писала, что в РФ допустили блокировку сервиса Steam в будущем.
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