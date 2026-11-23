Создателей и распространителей игр могут обязать регистрировать проекты в реестре Роскомнадзора, хранить данные пользователей в России и внедрять системы оперативно-разыскных мероприятий.



Законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» представили еще в конце 2024-го. Изначально он предусматривал обязательную авторизацию пользователей с помощью абонентского номера телефона, портала «Госуслуги» и Единой биометрической системы.



Сейчас Госдума планирует доработать инициативу, чтобы урегулировать спорные положения и принять ее в первом чтении уже в 2026-м.



Например, из него могут исключить требования к способам авторизации. Также депутатам предстоит проработать вопросы маркировки игрового контента.



Недавно НСН писала, что в РФ допустили блокировку сервиса Steam в будущем.

