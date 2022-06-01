«Могут долететь до Москвы»: Как бороться с американским оружием на Украине
Военный эксперт Владимир Прохватилов в эфире НСН заверил, что Россия справится с новейшим оружием, которое США поставляют на Украину.
США поставляют на Украину новое вооружение, но ракеты для него не будут дальнобойкими, иначе Москве придется незамедлительно ответить Вашингтону. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон собирается поставить Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, радары контрбатарейной борьбы и несколько радиолокационных станций ПВО, а также дополнительные противотанковые управляемые ракеты Javelin. При этом Прохватилов уверен, что США передадут Украине недальнобойкие ракеты.
«Все эти ракетные системы в оригинальном исполнении могут стрелять очень далеко – примерно на 500 километров. Теоретически до Москвы могут достать те же HIMARS, которые стоят на вооружении США. Вопрос в том, какие ракеты для этих установок американцы передадут Украине. Но, насколько я знаю, они будут поставлять к ним ракеты, которые не так далеко бьют – где-то не больше 100 километров. Я уверен, что дальнобойких ракет Украине передано не будет. Я говорил с военкорами, они считают, что российская армия с этим справится, хотя это будет тяжелей. Потому что с нашей стороны подавляющая огневая мощь, артиллерийские установки, РСЗО, авиация. И для того, чтобы им противостоять нужно не несколько десятков, а несколько сотен таких ракетных систем. А этого не будет, потому что последует немедленный и очень жесткий ответ. США это прекрасно понимают», - объяснил он.
Военный эксперт также рассказал, как Россия может обезвредить такое американское оружие на Украине.
«Ядерная война никому не нужна. Америке нужна война на истощение России, Украина - просто расходный материал. Но поставки такого оружия все равно неприятны России. Поставляется самое современное оружие тому, кого мы собрались демилитаризовать. Поэтому эти американские системы нужно перехватить, желательно в ходе транспортировки, хотя это непросто. Серьезные системы вооружения перевозят в гражданском транспорте: в фурах, минивэнах. Или, когда они будут выдвигаться на места базирования», - заключил Прохватилов.
Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США поставляют на Украину только простое оружие, опасаясь, что сложные системы будут потеряны и достанутся российской армии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- В Карелии отменили масочный режим
- Российские кинотеатры начнут показывать отечественные сериалы
- Германия передаст Украине системы ПВО IRIS-T
- Опасно для жизни: Диетолог раскрыла вредные свойства мёда
- Российские средства ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-8
- В Совфеде оценили сроки проведения референдумов о присоединении Донбасса и юга Украины к России
- В МИД заявили, что поставки оружия Киеву повышают риски столкновения с США
- В российских магазинах IKEA откроются отделы возврата
- Фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми «Цирконами» поступит на Севфлот в 2022 году
- В ДНР исключили обмен пленных иностранных бойцов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru