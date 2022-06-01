«Могут долететь до Москвы»: Как бороться с американским оружием на Украине

«Все эти ракетные системы в оригинальном исполнении могут стрелять очень далеко – примерно на 500 километров. Теоретически до Москвы могут достать те же HIMARS, которые стоят на вооружении США. Вопрос в том, какие ракеты для этих установок американцы передадут Украине. Но, насколько я знаю, они будут поставлять к ним ракеты, которые не так далеко бьют – где-то не больше 100 километров. Я уверен, что дальнобойких ракет Украине передано не будет. Я говорил с военкорами, они считают, что российская армия с этим справится, хотя это будет тяжелей. Потому что с нашей стороны подавляющая огневая мощь, артиллерийские установки, РСЗО, авиация. И для того, чтобы им противостоять нужно не несколько десятков, а несколько сотен таких ракетных систем. А этого не будет, потому что последует немедленный и очень жесткий ответ. США это прекрасно понимают», - объяснил он.

Военный эксперт также рассказал, как Россия может обезвредить такое американское оружие на Украине.