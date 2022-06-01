«Могут долететь до Москвы»: Как бороться с американским оружием на Украине

Военный эксперт Владимир Прохватилов в эфире НСН заверил, что Россия справится с новейшим оружием, которое США поставляют на Украину. 


США поставляют на Украину новое вооружение, но ракеты для него не будут дальнобойкими, иначе Москве придется незамедлительно ответить Вашингтону. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон собирается поставить Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, радары контрбатарейной борьбы и несколько радиолокационных станций ПВО, а также дополнительные противотанковые управляемые ракеты Javelin. При этом Прохватилов уверен, что США передадут Украине недальнобойкие ракеты.

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«Все эти ракетные системы в оригинальном исполнении могут стрелять очень далеко – примерно на 500 километров. Теоретически до Москвы могут достать те же HIMARS, которые стоят на вооружении США. Вопрос в том, какие ракеты для этих установок американцы передадут Украине. Но, насколько я знаю, они будут поставлять к ним ракеты, которые не так далеко бьют – где-то не больше 100 километров. Я уверен, что дальнобойких ракет Украине передано не будет. Я говорил с военкорами, они считают, что российская армия с этим справится, хотя это будет тяжелей. Потому что с нашей стороны подавляющая огневая мощь, артиллерийские установки, РСЗО, авиация. И для того, чтобы им противостоять нужно не несколько десятков, а несколько сотен таких ракетных систем. А этого не будет, потому что последует немедленный и очень жесткий ответ. США это прекрасно понимают», - объяснил он.

Военный эксперт также рассказал, как Россия может обезвредить такое американское оружие на Украине.

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«Ядерная война никому не нужна. Америке нужна война на истощение России, Украина - просто расходный материал. Но поставки такого оружия все равно неприятны России. Поставляется самое современное оружие тому, кого мы собрались демилитаризовать. Поэтому эти американские системы нужно перехватить, желательно в ходе транспортировки, хотя это непросто. Серьезные системы вооружения перевозят в гражданском транспорте: в фурах, минивэнах. Или, когда они будут выдвигаться на места базирования», - заключил Прохватилов.

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США поставляют на Украину только простое оружие, опасаясь, что сложные системы будут потеряны и достанутся российской армии.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАОружие
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