Финэксперт объяснила, почему у бывших коллег могут различаться пенсии
Бывшие коллеги с одинаковым стажем могут получать разные пенсии из-за разного официального заработка, количества профильных баллов и дополнительных выплат. Об этом «Газете.Ru» рассказала гендиректор НПФ «Ингосстрах» Оксана Иванова.
По ее словам, дело не обязательно в ошибке при расчете. Даже если люди много лет трудились вместе, их предыдущая занятость могла различаться, а зарплата в конверте не формирует пенсионные права так же, как выплаты с начислением взносов.
Например, при одинаковом 30-летнем стаже один накопил 80 пенсионных баллов, другой — 100. По параметрам 2026 года их страховые составят 22 125 и 25 261 рубль в месяц. Разница — больше 3 тыс. рублей. Причем у одного может быть дополнительная накопительная или корпоративная выплата, а у другого нет.
Иванова добавила, что сравнивать нужно сопоставимые суммы. Под словом «пенсия» люди иногда понимают и деньги от Соцфонда, и весь регулярный доход, включая средства из НПФ. На размер выплаты еще влияют возраст обращения, законные повышения и нестраховые периоды.
Позднее назначение может увеличить ежемесячную сумму, но означает отказ от выплат в период ожидания.
Если они кажутся заниженными, эксперт советует проверить пенсионную историю и запросить в СФР подробный расчет. При неточностях могут понадобиться трудовая книжка, архивные сведения и справки о заработке. Отдельно стоит выяснить наличие накоплений и прав по программам бывших работодателей. Доступ к сведениям коллег не нужен.
Недавно сообщали, что пенсии в 2027 году будут получать 43 млн россиян.
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