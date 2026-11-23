Офтальмолог назвал правила защиты глаз в сезон простуд
Врач-офтальмолог Сапиюлла Абакаров рассказал «Ленте.ру», что некоторые инфекции поражают не только дыхательные пути, но и слизистую глаз. В итоге они вызывают вирусный или бактериальный конъюнктивит.
Специалист уточнил, что возбудитель передается при прикосновении к лицу и глазам. По этой причине в сезон простуд важно мыть руки и не трогать глаза без необходимости, особенно после общественных пространств и транспорта.
Офтальмолог призвал пользоваться индивидуальными полотенцами и косметикой, не делиться с близкими тушью, карандашами для глаз и каплями, которые контактируют с областью органа. Также он посоветовал правильно ухаживать за контактными линзами: соблюдать режим ношения, правила очистки и хранения, не промывать их водой и не надевать грязными руками.
Для здоровья глаз важно поддерживать и комфортную влажность воздуха. Сухой в помещениях, особенно в отопительный сезон, усиливает испарение слезной пленки. Она как раз защищает орган в том числе от патогенов.
Ранее врач предупредила об угрозе для зрения из-за долгой работы за экраном.
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