Специалист уточнил, что возбудитель передается при прикосновении к лицу и глазам. По этой причине в сезон простуд важно мыть руки и не трогать глаза без необходимости, особенно после общественных пространств и транспорта.



Офтальмолог призвал пользоваться индивидуальными полотенцами и косметикой, не делиться с близкими тушью, карандашами для глаз и каплями, которые контактируют с областью органа. Также он посоветовал правильно ухаживать за контактными линзами: соблюдать режим ношения, правила очистки и хранения, не промывать их водой и не надевать грязными руками.



Для здоровья глаз важно поддерживать и комфортную влажность воздуха. Сухой в помещениях, особенно в отопительный сезон, усиливает испарение слезной пленки. Она как раз защищает орган в том числе от патогенов.



Ранее врач предупредила об угрозе для зрения из-за долгой работы за экраном.

