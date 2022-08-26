На Украине заявили о планах построить базу НАТО в Крыму

Украина хотела бы «захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО, следует из заявления бывшего замминистра обороны страны, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алины Фроловой на Youtube-канале портала «Укринформ».

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«Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие», — сказала она. Отмечается, что российский полуостров «является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море».

Попытка агрессии в адрес Крыма ударит бумерангом по Украине, но с более сильной отдачей и непоправимыми последствиями, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОКрымУкраина
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