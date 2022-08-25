Минобороны сообщило об уничтожении пяти самолетов украинских Воздушных сил

Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Днепр в Днепропетровской области были уничтожены три самолёта воздушных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что в Полтавской области ударом по аэродрому Миргород были уничтожены один Су-27 и один Су-24.

«Ещё два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов», - добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе ракетой «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, в результате которого были уничтожены более 200 военных ВСУ, сообщает RT.

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