ПЕТЛЮРА И ПОПУГАИ

Анатолий Шарий – основатель украинской партии имени себя и издания «Шарий.нет».

После начала спецоперации Шарий неоднократно осуждал действия украинских военных, называл Владимира Зеленского «диктатором на минималках», рассказал об убийстве в Киеве члена делегации переговорщиков с РФ Дениса Киреева, добившись в итоге «дела о госизмене» и статуса «пророссийского блогера».

После этого журналист сбежал за рубеж, однако около полудня 5 мая Служба безопасности Украины объявила, что блогер задержан в Испании местными силовиками. Правда, как оказалось, произошло это еще накануне.

«Национальная полиция задержала в среду в Таррагоне блогера и политика Шария, которого Украина обвиняет в измене из-за его пророссийской позиции», - уточнило детали издание El Mundo.

По его данным, журналиста задержали в ходе спецоперации, которая готовилась несколько недель.

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива поспешил сообщить, что Шария отпустили под подписку о невыезде, и тот вернется в Барселону, однако в испанской полиции не подтвердили эту информацию.

По данным РИА Новости, сегодня Шарий предстанет перед Национальной аудиенцией Испании, а защищать его будет адвокат Карлос Бойе, представляющий также интересы экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, пытавшегося провести референдум о ее независимости.

Добавила интриги в ситуацию с блогером его жена Ольга Шарий.

Вскоре после новостей о задержании мужа она опубликовала в соцсетях красочное фото с подписью: «Попугаи в Барселоне – с номерками едят хлеб с рук. Комедия)» Вскоре девушка обнародовала видео, где она молча стоит перед камерой под песню Петлюры «Вечер за решеткой».

Третьим актом стал ее призыв в Telegram российским СМИ: «Очень прошу вас не распространять неподтвержденные и ошибочные данные».