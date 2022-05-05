«Попугаи с номерками»: Выдаст ли Испания Украине блогера Шария?
Пока жена Шария интригует общественность странными постами, в Испании его ждет «каталонский адвокат», а на Украине – пожизненное заключение.
Журналисты и блогеры все чаще подвергаются суровым санкциям за «неправильное» освещение спецоперации на Украине.
Причем, происходит это с обеих сторон. Спецслужбы Украины отчитались в четверг о задержании в Испании блогера Анатолия Шария, которому на родине может грозить пожизненное заключение.
А в России объявили в розыск журналиста Александра Невзорова, по данным СМИ, скрывающегося в Израиле.
ПЕТЛЮРА И ПОПУГАИ
Анатолий Шарий – основатель украинской партии имени себя и издания «Шарий.нет».
После начала спецоперации Шарий неоднократно осуждал действия украинских военных, называл Владимира Зеленского «диктатором на минималках», рассказал об убийстве в Киеве члена делегации переговорщиков с РФ Дениса Киреева, добившись в итоге «дела о госизмене» и статуса «пророссийского блогера».
После этого журналист сбежал за рубеж, однако около полудня 5 мая Служба безопасности Украины объявила, что блогер задержан в Испании местными силовиками. Правда, как оказалось, произошло это еще накануне.
«Национальная полиция задержала в среду в Таррагоне блогера и политика Шария, которого Украина обвиняет в измене из-за его пророссийской позиции», - уточнило детали издание El Mundo.
По его данным, журналиста задержали в ходе спецоперации, которая готовилась несколько недель.
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива поспешил сообщить, что Шария отпустили под подписку о невыезде, и тот вернется в Барселону, однако в испанской полиции не подтвердили эту информацию.
По данным РИА Новости, сегодня Шарий предстанет перед Национальной аудиенцией Испании, а защищать его будет адвокат Карлос Бойе, представляющий также интересы экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, пытавшегося провести референдум о ее независимости.
Добавила интриги в ситуацию с блогером его жена Ольга Шарий.
Вскоре после новостей о задержании мужа она опубликовала в соцсетях красочное фото с подписью: «Попугаи в Барселоне – с номерками едят хлеб с рук. Комедия)» Вскоре девушка обнародовала видео, где она молча стоит перед камерой под песню Петлюры «Вечер за решеткой».
Третьим актом стал ее призыв в Telegram российским СМИ: «Очень прошу вас не распространять неподтвержденные и ошибочные данные».
БЛОГЕР ЛУЧШЕ КУМА?
По данным СМИ, в случае экстрадиции на Украину Шарию может грозить пожизненное заключение. В этой связи нельзя исключать попытку Киева совершить с Россией какой-то обмен на блогера.
Похожая ситуация была после задержания на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука, которого в СМИ называют «кумом Путина». Правда, в апреле Россия не стала менять Медведчука на военнопленных, как предлагал Киев.
Интересно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков примерно одинаково прокомментировал апрельскую новость про задержание Медведчука и майскую - про Шария.
«Насколько эта информация соответствует действительности, я не могу сейчас сказать», - сказал Дмитрий Сергеевич, отметив, что располагает только информацией из СМИ.
Еще один интересный факт. Именно Шарий на январской годовой пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова заменил сбежавшего из России журналиста украинского информагентства УНИАН Романа Цимбалюка.
Цимбалюк утверждал тогда, что в России «очень серьезно взялись за последнего украинского репортера в Москве». Вскоре в Москве про него забыли, зато возбудили уголовное дело в отношениим другого украинского журналиста Дмитрия Гордона.
«ВЕЛКАМ ТУ ЗЕ КЛАБ»
В тот же день, когда в Испании задержали Шария, в России был объявлен в розыск журналист Александр Невзоров, ранее признанный СМИ-иноагентом.
Ранее в отношении экс-ведущего популярной в Перестройку программы «600 секунд» возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.
В конец апреля журналист и участник телевикторины «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров стал в России фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма, после того, как написал в соцсетях негативный пост про маршала Жукова.
При этом сам Аскеров сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это «проблема России».
«Мне повезло в отличие от вас, я не в России и не приеду туда», - добавил экс-знаток.
22 апреля суд арестовал до 12 июня публициста Владимира Кара-Мурзу по делу о дискредитации российской армии. И это далеко не полный список.
Однако не все журналисты становятся фигурантами уголовных дел или узниками камер. Некоторым из них пока «хватает» санкций.
В частности, 4 мая МИД Великобритании объявил о вводе санкций в отношении телеведущих Наили Аскер-заде и Михаила Леонтьева, а также военных корреспондентов Александра Коца, Дмитрия Стешина и Евгения Поддубного.
«Поздравляю, коллеги. Велкам, как говорится, ту зе клаб», - поздравила их вездесущая главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.
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