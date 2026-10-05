Россиянам объяснили разницу между имитированной и структурированной икрой

В ведомстве указали, что имитированную икру чаще всего делают из альгината натрия, который получают из бурых водорослей. Также допускается использование желатина или каррагинана. Характерный вкус продукту придаёт рыбный бульон.

Структурированная икра ближе к натуральной по составу, так как в её основе икорный сок - джус, который выделяется из лопнувших настоящих икринок. Он находится в оболочке, воссозданную с помощью желатина. Допускаются ароматизаторы и красители.

«Производитель должен указать, что это не настоящая икра, чтобы не вводить потребителя в заблуждение», — заключили в организации.

В Роскачестве добавили, что на натуральном продукте обычно пишут, что это «икра лососевая», а на заменителях - «икорное изделие» или «икорно-рыбный продукт».

Ранее в РСПП сообщили, что потребление красной рыбы в России с 1950 года увеличилось в 4,5 раза и в 2025 году достигло 2,7 кг на человека,пишут «Известия».

