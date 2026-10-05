В России заявили, что оптогенетику открыли в СССР раньше нобелевских лауреатов
Авторами идеи оптогенетики были советские ученые ученые с биофака МГУ Феликс Литвин и Олег Синещеков. Об этом «Газете.Ru» заявил академик РАН, заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабан.
Комментируя присуждение Нобелевской премии по физиологии и медицине учёным Карлу Дейссероту, Петеру Хегерманну и Георгу Нагелю, он указал, что эффект, при котором можно вызвать ток или стимуляцию, был открыт Литвиным и Синещековым ещё в 1978 году. Их исследования были опубликованы в журнале Nature.
«Они выделили ген и описали один из белков — родопсин. Оказалось, что этот ген можно экспрессировать почти в любой клетке. Благодаря этой технологии мы понимаем, за что отвечает та или иная клетка», — рассказал Балабан.
Академик добавил, что о революции в данном случае говорить не приходится, так как оптогенетика — это всего лишь инструмент для исследования мозга.
Ранее Нобелевскую премию по химии присудили Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Яги за разработку металлорганических каркасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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