Неинтересный кум: В России усомнились в ценности Медведчука для Кремля

Осенью 2020 года интерес российских властей к лидеру украинской оппозиции заметно упал по сравнению с тем, что было на протяжении предыдущих 15 лет, сказал в эфире НСН Павел Салин.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, о задержании которого заявили в Киеве, потерял в последние годы ценность для Кремля, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Павел Салин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на военнопленных. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в этой связи, что Медведчук является «иностранным политическим деятелем», не имеющим никакого отношения к спецоперации.

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«Нужно понимать, насколько сейчас Медведчук ценен для Кремля. Судя по косвенным признакам, начиная с августа-сентября 2020 года он стал для Кремля гораздо менее интересен, чем на протяжении 15 лет до этого. Почему это произошло и насколько упал интерес – вопрос открытый», - сказал Салин.

При этом он отметил, что сложно дать прогнозы по возможному обмену Медведчука.

«Неизвестно, что хочет Киев, и на что пойдет Кремль. Так что по обмену сложно дать какие-то прогнозы», - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько говорил НСН, что Медведчук является «декоративной фигурой» и обмен на него тысячи взятых в плен морпехов был бы абсурден.

«С моей точки зрения, Медведчук не имеет никакого значения для России. Эта фигура отчасти декоративная и символическая. Безусловно, обменивать Медведчука на более чем тысячу пленных – это абсурд», - сказал Безпалько.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неизвестно, хочет ли сам Медведчук «какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации».

Журналисты называют Медведчука «кумом Путина», поскольку президент России является крестным младшей дочери украинского политика.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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