Неинтересный кум: В России усомнились в ценности Медведчука для Кремля

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, о задержании которого заявили в Киеве, потерял в последние годы ценность для Кремля, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Павел Салин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на военнопленных. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в этой связи, что Медведчук является «иностранным политическим деятелем», не имеющим никакого отношения к спецоперации.