В Совфеде назвали наиболее угрожающие Калининграду страны
Великобритания, Франция и Германия, которые действуют сообща с другими странами коалиции, являются основными источниками угроз для Калининграда со стороны Запада. Таким мнением поделилась замглавы международного комитета Совета Федерации Елена Перминова, пишет «Лента.ру».
Она указала, что Россия даст адекватный ответ на любые угрозы со стороны Запада, связанные с российскими регионами, о чём заявили президент РФ Владимир Путин и МИД страны.
«Нужно руководствоваться тем, что было сказано президентом и министром иностранных дел. Другого здесь ничего нет», — сказала сенатор.
Ранее Путин заявил, что Россия ответит применением всего имеющегося в её распоряжении вооружения в случае прямого нападения на Калининград или другой свой субъект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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