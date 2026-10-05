В Совфеде назвали наиболее угрожающие Калининграду страны

Она указала, что Россия даст адекватный ответ на любые угрозы со стороны Запада, связанные с российскими регионами, о чём заявили президент РФ Владимир Путин и МИД страны.

«Нужно руководствоваться тем, что было сказано президентом и министром иностранных дел. Другого здесь ничего нет», — сказала сенатор.

Ранее Путин заявил, что Россия ответит применением всего имеющегося в её распоряжении вооружения в случае прямого нападения на Калининград или другой свой субъект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

