Крема, мокрые тряпки и вода: Как пережить отопительный сезон

Татьяна Егорова напомнила НСН, что при проблемах с кожей, ногтями и волосами важно также сдать анализы на белок, железо, В12, фолиевую кислоту и витамин D.

Если в квартире сильно нагреваются батареи, необходимо обязательно проветривать помещение, поставить увлажнитель воздуха, пить много воды и следить за состоянием кожи. Об этом НСН рассказала косметолог и врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Начался сезон отопления и влажность в помещениях быстро снижается. Пересушенный воздух может вызывать першение и раздражение в горле, ощущение сухости или заложенности носа, сухой кашель и дискомфорт при дыхании, пишет URA.RU. При этом страдает также и кожа, она быстрее теряет влагу, начинает шелушиться и чесаться, могут обостряться проявления дерматита и экземы. Егорова раскрыла, как помочь организму в отопительный сезон.

«Во-первых, нужно обязательно проветривать помещение, даже несмотря на то, что дома стоят увлажнители воздуха. Если батареи сильно нагреваются, то на них обязательно нужно класть мокрые простыни и всегда смачивать их, если они высыхают. Вообще оптимальная температура для дома это 22 градуса, но у людей, у которых, например, проблемы с сосудами, или у тех, кто курит, постоянно мерзнут ноги и руки. К ним же относятся и те, кто нервничает или не высыпается. Так что здесь нужно еще учитывать индивидуальные особенности организма», — отметила она.
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Также Егорова раскрыла, как ухаживать за кожей лица и тела, если все же появилось ощущение сухости и стянутости.

«Что касается кожи лица, то нужно пить больше воды. Из косметологических процедур можно периодически делать биоревитализацию. Если сухая кожа, то можно использовать крема более насыщенной консистенции. Хорошо сдать анализы и посмотреть уровень белка в крови, а также уровень железа, В12, фолиевой кислоты и витамина D. Это основные параметры, которые отвечают за здоровье кожи, волос и ногтей. Если нормальная кожа, то ее вообще можно не мазать кремом. Если мы говорим о теле, то еще нужны такие крема, как эмоленты. Они восстанавливают защитный гидролипидный слой кожи», — подытожила она.

Ранее врач-дерматолог Ольга Божок рассказала НСН, что изменение климата негативно влияет на кожу, так как меняется УФ-индекс и характер питания, а организму приходится подстраиваться под новые реалии.

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ФОТО: РИА Новости
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