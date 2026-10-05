Если в квартире сильно нагреваются батареи, необходимо обязательно проветривать помещение, поставить увлажнитель воздуха, пить много воды и следить за состоянием кожи. Об этом НСН рассказала косметолог и врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Начался сезон отопления и влажность в помещениях быстро снижается. Пересушенный воздух может вызывать першение и раздражение в горле, ощущение сухости или заложенности носа, сухой кашель и дискомфорт при дыхании, пишет URA.RU. При этом страдает также и кожа, она быстрее теряет влагу, начинает шелушиться и чесаться, могут обостряться проявления дерматита и экземы. Егорова раскрыла, как помочь организму в отопительный сезон.

«Во-первых, нужно обязательно проветривать помещение, даже несмотря на то, что дома стоят увлажнители воздуха. Если батареи сильно нагреваются, то на них обязательно нужно класть мокрые простыни и всегда смачивать их, если они высыхают. Вообще оптимальная температура для дома — это 22 градуса, но у людей, у которых, например, проблемы с сосудами, или у тех, кто курит, постоянно мерзнут ноги и руки. К ним же относятся и те, кто нервничает или не высыпается. Так что здесь нужно еще учитывать индивидуальные особенности организма», — отметила она.