«Вопрос суверенитета»: Бессараб упрекнула сторонников объединения майских праздников
Совершенно недальновидно предлагать объединять майские праздники, равно как и делать выходным 1 Сентября, просто потому, что в этот день многие берут отгул.
Член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила НСН, что нельзя всерьез воспринимать предложения о том, чтобы сделать майские праздники непрерывными, так как это умаляет важность 23 февраля и 8 марта.
Майские праздники надо сделать непрерывными, так как многие россияне берут в будние дни между праздничными отгулы, заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб. Его слова приводит ТАСС. При этом он отметил, что объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года. По его словам, перерывы между двумя парами праздничных дней не дадут толком спланировать отдых. «Когда два дня отдыха, два дня работы, потом опять отдых это ни туда, ни сюда...», — сказал Гриб. Бессараб раскритиковала предложение.
«Я отрицательно отношусь к этой идее. Вообще не считаю её серьёзной. У нас календарь праздничных дней формировался в результате не одного десятилетия работы. Например, 8 марта закрепилось как праздник уже около 50 лет назад. 23 февраля — тоже значимый праздник в жизни каждого, кто служил в армии, кто является даже потенциально защитником Отечества. И умалять вклад этих дней в развитие страны, на мой взгляд, недальновидно для политика. Что касается ноябрьских праздников — это вопрос единства нашего народа, вопрос суверенитета», — рассказала она.
При этом Бессараб напомнила, что укорачивать новогодние праздники в пользу майских также нельзя, так как новогодние каникулы — это неприкосновенные дни отдыха для всех россиян.
«Также не вижу оснований для того, чтобы сократить новогодние праздники и за их счёт продлить майские. Абсолютное большинство россиян уже привыкли к новогодним каникулам: этот период семьи используют для совместных семейных и туристических поездок. Поэтому трогать это нельзя. Думаю, что это предложение не пройдёт. И еще: многие берут отпуск на 1 сентября для того, чтобы отвести первоклашку в школу, или оформляют отгул на выпускной своих детей. Но это же не значит, что вся Россия должна именно в эти дни выйти на выходной», — подытожила она.
Напомним, что ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН заявил, что туротрасль поддерживает продление майских праздников за счет январских каникул.
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