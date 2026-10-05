Член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила НСН, что нельзя всерьез воспринимать предложения о том, чтобы сделать майские праздники непрерывными, так как это умаляет важность 23 февраля и 8 марта.

Майские праздники надо сделать непрерывными, так как многие россияне берут в будние дни между праздничными отгулы, заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб. Его слова приводит ТАСС. При этом он отметил, что объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года. По его словам, перерывы между двумя парами праздничных дней не дадут толком спланировать отдых. «Когда два дня отдыха, два дня работы, потом опять отдых это ни туда, ни сюда...», — сказал Гриб. Бессараб раскритиковала предложение.

«Я отрицательно отношусь к этой идее. Вообще не считаю её серьёзной. У нас календарь праздничных дней формировался в результате не одного десятилетия работы. Например, 8 марта закрепилось как праздник уже около 50 лет назад. 23 февраля — тоже значимый праздник в жизни каждого, кто служил в армии, кто является даже потенциально защитником Отечества. И умалять вклад этих дней в развитие страны, на мой взгляд, недальновидно для политика. Что касается ноябрьских праздников — это вопрос единства нашего народа, вопрос суверенитета», — рассказала она.