СБУ сообщила о задержании блогера Шария
Украинский блогер, основатель политической «Партии Шария» Анатолий Шарий задержан в Испании. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Блогера, которого в Киеве считают «пророссийским», задержали по подозрению в госизмене и «нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». О подозрении Шарию сообщили в прошлом году. Блогер был задержан 4 мая, отмечает телеканал «360».
«По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», говорится в сообщении в Telegram-канале украинской службы.
Отмечается, что в результате экспертных исследований было установлено, что в интервью и заявлениях блогера «имеются факты его подрывной деятельности против Украины».
В марте украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) остановил деятельность «Партии Шария» на время военного положения в стране, напоминает Ura.ru. Запрет коснулся еще десяти оппозиционных политических объединений.
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