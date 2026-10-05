Путин назвал самое главное, что есть у России
Подрастающее поколение - это самое главное, что есть у России. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе церемонии открытия образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии он назвал абсолютно правильным, что ведущие отечественные компании вкладываются в молодёжь.
«Строят новые школы, современные лаборатории, запускают программы для учителей и талантливых детей, формируют эффективные партнёрства с университетами», - сказал глава государства.
По его словам, руководство страны будет поддерживать такие инициативы.
Ранее депутат Госдумы VIII созыва Елена Драпеко заявила «Радиоточке НСН», что если жизнь российской молодёжи стала комфортнее, то это значит, что предыдущие поколения трудились не зря.
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